Raffaella Carrà lo ha fatto per anni, in gran segreto: la scoperta solo ora, a due anni dalla morte

Raffaella Carrà e il suo impegno a favore degli ultimi. L’amata e popolare donna dello spettacolo ha lasciato questa vita terrena il 5 luglio del 2021. Ancora oggi è forte il ricordo di un’autentica icona della tv, della musica, della danza. Un vanto, per l’Italia, aver dato i natali ad una stella che ha brillato e saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la sua energia, la sua carica, la sua grande professionalità.

Qualche tempo fa a Raffaella Carrà è stato fatto un importante riconoscimento: “Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro – ha fatto sapere Cinguetterai – Oltre alla numismatica da collezione, ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative, ma esclusivamente dal valore commerciale di 2 euro. Tali monete vengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”. Adesso si scopre un lato inedito della vita di Raffaella.

L’attività di Raffaella Carrà a sostegno dei poveri e bisognosi

Sulla carriera di Raffaella Carrà sappiamo praticamente tutto. Ma adesso viene rivelato un aspetto che non è mai emerso durante la sua vita. E che riguarda Raffaella come persona. La soubrette e cantante era molto sensibile e in tantissime occasioni ha mostrato la sua vicinanza alle persone più sfortunate e bisognose. Nonostante il successo la Carrà non ha mai dimenticato gli ultimi. E li ha aiutati non soltando con donazioni in denaro, ma impegnandosi in prima persona.

È Famiglia Cristiana a rivelare questo aspetto fino ad ora sconosciuto su Raffaella Carrà: “C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro. Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo”.

Frate Stefano Campanella ha poi ricordato il legame tra Raffaella Carrà e Padre Pio. Per celebrarne la canonizzazione nel 2002 condusse uno speciale su Rai 1 che ebbe grande successo: “Successivamente Raffaella ha continuato a frequentare, da semplice pellegrina, la città garganica”. Poi Sergio Japino diede a Campanella la brutta notizia: “Raffaella sta molto male, non ha neppure la forza di alzarsi dal letto e chiede se puoi venire a celebrare la Messa a casa sua”. Il frate andò subito, ma “L’evoluzione del tumore polmonare fu più veloce”. Raffaella fece in tempo a esprimere il desiderio che le sue ceneri fossero portate, prima di essere tumulate, a San Giovanni Rotondo.

