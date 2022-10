Papà per la prima volta: Rafael Nadal, il campione spagnolo e tennista che ha vinto più slam nella storia festeggia un altro grande momento della sua vita, ma privata. È nato il suo primogenito: la moglie Maria Perello, insieme a lui da ben 17 anni, ha partorito sabato scorso in un ospedale di Palma de Maiorca.

E dire che l’annuncio della dolce attesa è arrivato da pochissimo. La coppia, che è riservatissima, ha voluto vivere questo momento lontano dal gossip e pare anche che la gravidanza non sia stata semplice. “Devo andare a casa. Ho cose più importanti di cui occuparmi”, aveva detto lui dopo l’eliminazione agli ottavi degli Us Open.

Leggi anche: “Aspettano un maschietto”. Insieme da 17 anni, presto genitori: la notizia più bella





Rafael Nadal papà per la prima volta: la curiosità sul nome

Un concetto che Rafael Nadal aveva ribadito anche durante il torneo di Laver Cup, l’ultimo dell’amico e rivale Roger Federer, dal quale è andato via in anticipo: “Ora ci sono cose più importanti”. Poi era arrivata la conferma in conferenza stampa: “Se tutto va bene, diventerò padre. Non sono abituato a parlare della mia vita privata. Non mi aspetto che la mia vita cambierà molto con l’arrivo di un figlio”.

La “cosa più importante” è arrivata sabato 8 ottobre. A dare la lieta notizia via social è stato invece il quotidiano spagnolo Marca: “È nato!”, ha scritto su Instagram condividendo un’immagine della coppia dei neogenitori. Quindi il nome del bebè: “Rafael Nadal Perello è qui”. Il campione di tennis, dunque, ha scelto per il figlio il suo stesso nome al quale è stato aggiunto il cognome della mamma.

“Sia la mamma che il suo bambino, nato alla 37a settimana di gravidanza, stanno bene”, ha detto una fonte al Diario de Mallorca. Il parto della moglie di Rafael Nadal, che dunque è da pochissimo un neo papà, è avvenuto in una clinica privata dell’isola, dove nelle ultime settimane ha dovuto rimanere sotto osservazione e riposare completamente.