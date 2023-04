“Anni tremendi, terribile”. Raf, il dolore per la malattia della moglie Gabriella Labate

Raf, la verità sulla grave malattia della moglie. Il noto cantante italiano sarà presto impegnato in un nuovo progetto musicale e non solo. Infatti intervistato ai microfoni di Capital Records ha parlato del suo libro “La mia casa“, con uscita ufficiale prevista il 9 maggio: “un concept che dà il titolo a tutta una serie di cose”, ha affermato fiducioso e commosso. L’amore e la dedizione hanno sempre accompagnato la vita professionale e privata del cantautore, che solo oggi ha deciso di rivelare tutta la verità sulla malattia che ha colpito la moglie, Gabriella Labate.

La moglie di Raf gravemente malata. Un periodo difficile per la coppia, insieme da 27 lunghi anni, che ha dovuto fare i conti con un momento di buio: “Abbiamo vissuto cinque anni tremendi. Inutile negare le paure, il senso di precarietà… Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli”, ha svelato Raf nel corso di una lunga intervista per Il Corriere della Sera.

Un amore lungo, intenso, che oggi si scopre ancora più complice di prima: “Quando la conobbi a Saint Vincent, dove lei, ballerina e soubrette del Bagaglino, era ospite di un programma musicale della Rai — riconobbi subito il vero amore. Ho vissuto tutti questi anni in maniera naturale e spero di viverne altrettanti con la mia famiglia. Non l’avrei mai immaginato, perché da ragazzo ero piuttosto ribelle; davo preoccupazioni continue ai miei genitori”, ha ricordato Raf in merito al primo incontro con Gabriella Labate, madre dei loro tre figli.

A colpire Gabriella una malattia grave e rara che anni fa ha richiesto un ricovero d’urgenza per trombosi alla vena cava che porta al cuore. Poi la scoperta choc della malattia rara dopo la tac effettuata presso il policlinico Gemelli: “Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore”, sono state le parole di Gabriella Labate sulla malattia.

Dopo la diagnosi della malattia rara, Gabriella si è sottoposta a una delicata operazione di asportazione dell’utero e delle ovaie a cui ha fatto seguito anche un intervento cardiochirurgico. Paura durata di anno in anno e la speranza che presto potesse finalmente tornare il sereno, quello che è poi fortunatamente accaduto. Oggi la coppia appare più unita e complice e lo scorso marzo ha raggiunto un traguardo importante, i festeggiamenti per 27 lunghi anni di amore e di reciproca vicinanza, anche e soprattutto nei momenti più difficili.