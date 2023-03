Incredibile, ma vero: il potente vip ha deciso di convolare nuovamente a nozze e per lui si tratterà della quinta volta in totale. L’annuncio, che era nell’aria da tempo dato che era stato beccato con la sua compagna già mesi fa in atteggiamenti complici, è arrivato dal diretto interessato. Una notizia clamorosa, che sta facendo il giro del mondo. Rupert Murdoch si unirà in matrimonio con la sua partner e lo farà molto presto, infatti siamo praticamente ai dettagli. E tra pochi mesi si diranno sì per sempre.

Nonostante i suoi 92 anni, Rupert Murdoch ha ancora voglia di matrimonio e, sebbene quelli precedenti siano naufragati, non ha smesso di credere nei sentimenti e ora ritiene che abbia trovato la donna giusta per condividere felicemente i suoi ultimi anni di vita. Le sue dichiarazioni sono emblematiche, non lasciano spazio ad altre interpretazioni e quindi questi fiori d’arancio ci saranno eccome. La proposta ufficiale c’è già stata, quindi ora è partito il conto alla rovescia prima del lieto evento.

Rupert Murdoch, matrimonio in arrivo a 92 anni

Stando a quanto rivelato al New York Post dallo stesso Rupert Murdoch, lui ha confermato il matrimonio con la sua dolce metà, che ha 26 anni in meno: “Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta, sono felice. Ero molto nervoso, ma non vediamo l’ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita”. La proposta ha avuto luogo lo scorso 17 marzo per omaggiare la futura moglie, che ha origini irlandesi, infatti si festeggiava il patrono di questa nazione che è San Patrizio.

Le prime immagini di Rupert insieme alla quasi coniuge Ann Lesley Smith, si sposeranno a fine estate, erano state scattate dal settimanale Chi, che li aveva paparazzati in spiaggia alle Barbados, proprio mentre avevano finito di farsi un bel bagno in mare. Lei ha mostrato anche tutto il suo entusiasmo: “Per entrambi è un dono di Dio, ci siamo conosciuti lo scorso settembre e io sono vedova da 14 anni. Come Rupert, mio marito era un uomo d’affari e parlo la sua lingua. Condividiamo le stesse convinzioni”. Da marito e moglie saranno in giro per gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Murdoch, che ha festeggiato il 92esimo compleanno l’11 marzo, è un editore, imprenditore e produttore televisivo originario dell’Australia ma poi naturalizzato americano. Ha sposato in passato Patrizia Booker, Anna Torv, Wendi Deng e Jerry Hall. E ora tocca ad Ann Lesley Smith, che sarà la quinta e (forse) ultima moglie.