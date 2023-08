“Baby in arrivo a gennaio. Abbiamo un po’ di cose da recuperare! Sognavo questo giorno da così tanto tempo e sono così emozionata di condividere finalmente la notizia con tutti voi! Gli ultimi mesi sono stati davvero tutto quello che ho sognato e anche di più e mi ritrovo a cercare costantemente di rallentare e assorbire ogni secondo!”. Con queste parole la vip e volto della tv ha annunciato l’arrivo del terzo figlio.

“Grazie immenso alle nostre famiglie e agli amici più cari che ci sono stati così di supporto, a tutti voi che segretamente conoscevate ed siete stati così gentili e pazienti con me e a @naturalcycles! Penso sia normale essere un po’ nervosi quando si decide di pianificare una gravidanza e sono felice di rispondere alle domande e condividere la mia esperienza personale”, ha scritto ancora in un lungo post in cui ha pubblicato anche due foto in cui mostra il pancino.

Leggi anche: “Ma perché lo fa?”. Andrea Zelletta, critiche a pochi giorni dalla nascita della figlia Ginevra





Amanda Stanton incinta del terzo figlio

“Non vedo l’ora di condividere il resto di questo viaggio con tutti voi!”, ha concluso. Amanda Stanton non ha trovato l’amore duraturo nei famosi reality show The Bachelor e Bachelor in Paradise ma dopo l’esperienza in televesione è riuscita a trovare l’amore e ora ha annunciato il lieto evento. Amanda Dahan Stanton (nata il 9 aprile 1990) è un’attrice americana, star dei reality e fashion blogger. È conosciuta per il film TV Merry Christmas, Drake & Josh (2008), i reality show The Bachelor (2016) e Bachelor in Paradise (2017).

Amanda Stanton ha iniziato la sua carriera nel film di Disney Channel The Cheetah Girls 2 nel 2006. Ha recitato nel film TV Merry Christmas, Drake & Josh (2008). Ha anche interpretato un piccolo ruolo nel film Kissing Strangers (2010). Ha attirato l’attenzione quando è apparsa nel programma televisivo The Bachelor, trasmesso su ABC dal 4 gennaio 2016 al 14 marzo 2016.

È arrivata al quarto posto nel reality show ed è stata eliminata nella settimana 8. Ha poi continuato a protagonista di un altro programma televisivo, Bachelor in Paradise, dove ha incontrato e si è fidanzata con Josh Murray ma la loro storia è finita poco dopo. Nel febbraio 2021, durante una vacanza di San Valentino in Messico, ha presentato Michael Fogel. I due si sono sposati il ​​2 settembre 2022 al Kestrel Park di Santa Ynez, in California, e ora aspettano il primo figlio. Amanda è mamma di due adolescenti nate dal precedente matrimonio.