Ogni volta che mostra la sua vita piena di lusso a Dubai con borse dei marchi più riconosciuti come Chanel e Louis Vuitton, le sue visite a ristoranti costosi e viaggi sul suo yacht privato crea sempre scalpore. Linda Andrade è diventata molto popolare su TikTok per aver mostrato com’è il suo stile di vita lussuoso a Dubai. Ha più di 620.000 follower e più di 23 milioni di “Mi piace” accumulati in tutti i suoi video, si vanta di avere un marito che finanzia qualsiasi suo vizio.

L’influencer, sposata con un miliardario, ha fatto tendenza lo scorso maggio dopo aver postato un controverso video in cui rivelava ironicamente “il peggio” dell’essere sposata con un miliardario, come dover sempre viaggiare in prima classe, fare shopping, mangiare nei migliori ristoranti e avere una grande collezione di di gioielli e borse firmate. Linda Andrade è tornata a essere virale, dopo aver pubblicato un recente video in cui in maniera dettagliata svela quanti soldi può arrivare a spendere in una sola giornata, in particolare lo shopping di quando si sente triste.

Linda Andrade, quanto spende la moglie del miliardario in una giornata

Nella clip, ha rivelato i prezzi di accessori, ristoranti e trattamenti che fa quotidianamente per sollevare il morale in una normale giornata della sua routine. Tra queste, una borsetta della maison Chanel che ha definito “borsa antidepressiva” e per la quale ha pagato 7.000 dollari. Ma non è tutto, per rilassarsi la 23enne riceve si sottopone a massaggi disintossicanti che possono costare fino ai 500 dollari, e beve caffè con oro del valore di 80 dollari.

Sulla sua lista però c’è anche il costo di manicure, abbonamenti a palestre, acquisti in centri commerciali, ristoranti e profumi per cui può sborsare tra i 120 e i 500 dollari. Per concludere la giornata, del sushi al caviale (120 dollari), un profumo personalizzato (420 dollari) e ancora un autista (300 dollari). Alla fine della giornata Linda Andrade arriva a spendere 16.540. Tra i video ci sono anche gli acquisti che suo marito, Rick Andrade, fa in una sola settimana. Da poco ha acquistato un appartamento per tre milioni di dollari, un nuovo yacht. E ancora milionari di cui anche lo stesso tiktoker sostiene di aver perso il conto.

Il video pubblicato da Linda Andrade ha più di 4,1 milioni di visualizzazioni, 260.000 ‘mi piace’ e quasi 3.000 commenti. Qui vedo più soldi che buon senso”, “Non c’è un briciolo di pensiero dietro quegli occhi”, si legge tra i commenti del video pubblicato dalla influencer. E ancora: “Ho pagato 15 dollari per avere esattamente quelle unghie”. Infine anche chi scherza sulla propria situazione economica: “Nel frattempo, la mia carta di credito è stata negata a un Dunkin Donuts”.