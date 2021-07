Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di far battezzare Lili a Windsor, sotto gli occhi della regina Elisabetta. “Vogliono una cerimonia reale. Harry l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello. Sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano”.

Poi da pochissimi giorni l’annuncio di Harry: in uscita un libro di ricordi, una biografia, che promette di essere un resoconto della vita “accurato e completamente sincero”. Ed ecco che il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha mandato nuovamente in crash la Royal Family, mentre si gusta il suo relax a LA insieme a tutta la famiglia: Meghan, Archie e Lilibet Diana. Ma quanto guadagnano lui e Meghan?

Vanity Fair ha fatto i conti in tasca ai due ex royals per capire se l’addio a Buckingham Palace gli abbia davvero rotto le sterline nel paniere. Harry e Meghan Markle macinano ricavi mostruosi, pazzeschi per qualsiasi comune mortale. Per quanto riguarda l’autobiografia di Harry, per esempio, il duca acquisito dalla casa editrice americana Penguin Random House un anticipo da capogiro: 17 milioni di dollari.





Ma è solo la punta dell’iceberg chiamato ricchezza a perdita d’occhio. Si può tranquillamente aggiungere il contratto quinquennale con Netflix, che vale 150 milioni di dollari, a cui si somma l’accordo triennale da 21 milioni per i podcast su Spotify. Poi Harry si è ritrovato in tasca 10 milioni, eredità di mamma Diana.

Senza contare la collab con Apple Tv. harry inoltre è manager della startup BetterUp che ha un valore di oltre 1,4 miliardi di euro. E Meghan? Ovviamente non se ne sta con le mani in mano: con The Bench, il suo primo libro per bambini, riceverà circa 600.000 euro.