“Mi vuoi sposare?”. E la cantante tra le lacrime risponde subito sì. La proposta di nozze sul palco

Momento indimenticabile per la famosa cantante. Una proposta di matrimonio è stata fatta dal suo amato, anche lui un noto artista, che l’ha sorpresa ed emozionata. Lei è Lele Pons e ha vissuto uno dei momenti più belli della sua vita, nel corso di un evento musicale conosciuto in tutto il mondo. Qui il futuro marito ha deciso di chiederle la mano, inginocchiandosi e mostrandole lo spettacolare anello, che poi ha immediatamente messo al dito. E ovviamente la risposta della giovane è stata affermativa.

Dunque, proposta di matrimonio da sogno per la cantante Lele Pons col pubblico che è esploso di gioia quando si è accorto di ciò che stava succedendo sul palco. Parlando di proposte di nozze, l’ha avuta anche Virginia Mihajlovic nei giorni scorsi. ”Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme”, ha scritto Alessandro Vogliacco raccontando i dettagli. E anche in questo caso è arrivato un sì convinto.





Proposta di matrimonio per la cantante Lele Pons

Nel momento in cuoi lui si è messo in ginocchio davanti a lei, la proposta di matrimonio per Lele Pons si è materializzata in pochi attimi. Il futuro sposo Guaynaa ha affermato, mentre si trovava sul palco del Tomorrowland: “Questa è la mia bellissima ragazza. Lele, mi vuoi sposare?”. L’artista è scoppiata a piangere e ha detto: “Certo, sì, sì, sì”. Poi ha pubblicato l’anello anche su Instagram, in alcune stories. Ha anche postato il video della proposta, aggiungendo: “Sììì, è il giorno più felice della mia vita”.

Il sito Webboh ha inoltre fatto sapere che solamente meno di quattro mesi fa Lele Pons aveva utilizzato l’ironia su una possibile proposta di matrimonio di Guaynaa, visto che in un video lui aveva finto di chiederle la mano, allacciando poi le scarpe. Invece lui stava davvero preparando tutto alla perfezione e non poteva sicuramente scegliere un posto migliore per chiederle di sposarlo. Un momento commovente, che ha catalizzato l’attenzione di migliaia di spettatori.

Lele Pons, 26 anni, è originaria del Venezuela e oltre ad essere una cantante, lavora pure come youtuber e attrice. Parla benissimo tre lingue, ovvero l’italiano, lo spagnolo e l’inglese. Si è fidanzata con il rapper Guaynaa due anni fa e ora il loro amore è divampato nella proposta di matrimonio. Lui ha invece 29 anni ed è famoso soprattutto per la canzone ReBoTa.

