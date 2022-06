Proposta di matrimonio vip nella splendida cornice di Positano. Durante la vacanza della coppia e proprio alla vigilia del compleanno di lei è arrivato l’anello. E nel modo più tradizionale che c’è: con lo sfondo della penisola Sorrentino-amalfitana, si è inginocchiato per chiedere la mano alla modella.

Il tutto è ovviamente stato documentato sui rispettivi profili Instagram, con tanto di gallery del momento fatidico: “Dico sì a tutta la vita assieme a te”, il commento di Mishel Gerzig, bellissima modella israeliana dopo la proposta di matrimonio da parte del calciatore del Real Madrid Thibaut Courtois.





Proposta di matrimonio vip a Positano

Questa proposta di matrimonio vip è nata tra la commozione di entrambi, con tanto di dichiarazione d’amore sui social da parte del portiere belga che ha chiuso un anno straordinario, con la vittoria della Champions League con il Real Madrid e della Liga spagnola: “La mia futura sposa, la mia tifosa numero uno, la persona che mi fa ridere ogni ogni giorno”, ha scritto.

“E a questa fantastica mamma extra per i miei ragazzi. Non riesco a ringraziarti abbastanza per tutto quello che fai per noi”. Thibaut Courtois ha infatti due figli, Adriana e Nicolas, avuti dalla precedente relazione con Marta Dominguez. Presto ci saranno invece le nozze con la sua Mishel Gerzig.

Che non poteva festeggiare il 25esimo compleanno in modo più emozionante di così a Positano, fresca di proposta di matrimonio. Ma prima ci sarà un altro impegno importante per il suo futuro sposo: il portiere belga, parteciperà anche con la selezione dei Diavoli Rossi alla prossima Coppa del Mondo in Qatar prevista a dicembre 2022.

