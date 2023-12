L’aveva annunciato e anche promesso davanti a tutta Italia, in diretta televisiva, e ora alla vigilia di Capodanno ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla compagna. O meglio, quella di regalarle il matrimonio che ha sempre sognato, visto che anni fa si erano già giurati amore eterno ma non in modo tradizionale. E così il conduttore è stato di parola: in un video appena caricato sul suo profilo Instagram, eccolo in ginocchio e con l’anello in mano.

Lei, ignara di quello che stava per accadere, ha seguito il suo compagno passo dopo passo nel gradino di casa quando a un certo punto lui si è inginocchiato per farle la fatidica domanda, emozionata ha portato le mani al volto e ha detto: “Amore sì, finalmente”. E poi: “Ce l’ho fatta!”, ha esclamato mostrando alla fotocamera il solitario. E infatti nella didascalia al video, è lo stesso Marco Mazzoli a sottolineare di aver impiegato più tempo del dovuto per realizzare questo sogno di Stefania.

La promessa in diretta e ora la proposta di matrimonio del conduttore

“L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi – ha scritto Marco Mazzoli – Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!”.

Il conduttore radiofonico aveva parlato a lungo della compagna e del tanto sognato matrimonio durante la sua esperienza da naufrago nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. “Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari”, raccontava lo speaker di Radio 105.

E ancora, sempre in Honduras, in diretta con Ilary Blasi: “Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa”. E ora Marco Mazzoli le ha chiesto nuovamente di sposarlo, per organizzare quel matrimonio che lei aveva sempre desiderato.