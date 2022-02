Gioia immensa per l’attrice, che ha potuto assistere ad uno dei momenti più belli che una mamma possa vivere. Infatti, il suo adorato figlio 34enne si è sposato con la moglie Elisa di 22 anni, dunque più giovane di lui di 12. Le nozze sono state celebrate quattro anni dopo l’inizio del loro fidanzamento. Ed è stata proprio la madre dell’uomo ad aver condiviso le emozionanti foto sul social network Instagram, in cui ha immortalato i due sposi subito dopo il sì, mentre si baciano appassionatamente.

Spettacolari anche gli abiti scelti per la ricorrenza. Infatti, il figlio vip ha indossato un vestito di colore blu con alcune rifiniture di colore nero. Lei invece ha deciso di puntare su un bellissimo abito tutto bianco e un velo meraviglioso. La donna ha commentato: “Lui è davvero l’uomo più genuino, dolce e sensibile che abbia mai conosciuto. Sono davvero fortunata, dopo quattro anni possiamo iniziare la nostra vita insieme come marito e moglie”. Belle anche le parole proferite dallo sposo e dalla mamma famosa.

A sposarsi è il figlio di Priscilla Presley, che era sposata con Elvis Presley, Navarone Garcia. L’uomo si è unito in matrimonio con la bellissima Elisa Achilli. Queste le parole di Navarone, rilasciate a ‘People’: “Non avrei mai pensato di trovare una compagna così comprensiva e di supporto. Non riesco ad immaginare una vita senza di lei”. E l’attrice Priscilla Presley ha postato sui social: “Non potrei essere più felice”. La coppia ha poi passeggiato, tenendosi mano nella mano, e hanno avuto addosso dei magnifici petali rosa.





Anche il figlio di Priscilla Presley, che è adesso convolato a nozze, non è comunque uno sconosciuto. Navarone Garcia lavora infatti come musicista e cantautore con la band Them Gund, originaria degli Stati Uniti ed esattamente dello stato della California. Il matrimonio si è svolto invece in Svizzera, a Konolfingen. Lui è nato dalla relazione sentimentale della mamma con Marco Garibaldi, uno sceneggiatore originario del Brasile. Con Elvis Presley aveva invece concepito la figlia Lisa Marie.

Priscilla Presley, che ha 76 anni, è nata a New York. Si sposò con Elvis Presley nel 1967, ma poi divorziarono nel 1973. Come attrice ha interpretato dei ruoli nei film cinematografici ‘Ritorno dall’inferno’, ‘Una pallottola spuntata’ e ‘Le avventure di Ford Fairlane’ per citarne alcuni. In televisione è stata protagonista in ‘Dallas’, ‘Il tocco di un angelo’, ‘Melrose Place’ e ‘Spin City’.