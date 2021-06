Secondo un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi il 60% dei britannici preferisce la coppia formata dal principe William e Kate a quella composta da Harry e Meghan. Un’incoronazione in piena regola per il figlio di lady Diana che molti vorrebbero sul trono al posto di Carlo quando la Regina Elisabetta lascerà le redini del regno. A penalizzare Harry le ultime uscite in televisione, le accuse di razzismo alla famiglia reale e i comportamenti poco british tenuti in questi mesi fino alla nascita di Lilibet Diana.



Le vicende legate alla famiglia reale continuano a far discutere e quasi ogni giorno esce fuori un dettaglio importante, che chiarisce ancora di più ciò che è successo in passato. I protagonisti stavolta di questo clamoroso retroscena sono Harry e il principe William. Come ben sapete, i due non hanno più grandi rapporti, nonostante nell’ultimo periodo sembra ci sia stato un tentativo di riavvicinamento. La moglie del duca di Cambridge, Kate Middleton, pare non stia ostacolando assolutamente i due.



A fare chiarezza su cosa stia succedendo tra il principe William e il fratello il nuovo libro di Robert Lacey “Battle of the Brothers” che rivela come dopo l’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale gli animi si sono subito surriscaldati. Harry infatti non ha mai gradito completamente di avere un trattamento peggiore rispetto al fratello. Per evitare ulteriori paragoni ha preferito andarsene e vivere una vita diversa negli Stati Uniti, lontano da Buckingham Palace.





Principe William, la rivelazione su Meghan



L’ultima bomba sul principe William arriva nel giorno del suo 39esimo compleanno. Lacey racconta come dopo il il matrimonio con Meghan Markle a William arrivò un’email ufficiale di Jason Knauf, segretario alle comunicazioni dei Cambridge e dei Sussex, in cui lo staff di corte si lamentava per il comportamento da “bulla” e da “prepotente” della cognata.



Secondo il libro, il principe William sospettava che Meghan fosse “volutamente ostile al sistema reale” e che avesse pianificato di tornare negli Stati Uniti molto tempo prima della Megxit. Una situazione al limite e destinata a peggiorare. Secondo l’esperto infatti Meghan Markle non tornerà nel Regno Unito per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana. Kate Middleton sarà presente solo se il principe Harry decidesse anche lui, come la moglie, di non tornare nel Regno Unito”.