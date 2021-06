Harry e Meghan, la guerra con la famiglia reale è tutt’altro che chiusa. A guidare la faida contro i duchi di Sussex è il principe Carlo. Con l’erede al trono, secondo le ultime indiscrezioni, la regina Elisabetta avrebbe avuto un durissimo scontro. Motivo: avrebbe fatto prevalere il suo orgoglio, non facendo dunque di tutto per riavvicinarsi al figlio Harry. Anzi, quando Carlo ha fatto gli auguri di compleanno al nipote Archie in occasione dei suoi due anni di vita, ha escluso dalla foto Meghan Markle.



Un gesto sicuramente non distensivo, che ha reso più tesi i rapporti. E la monarca non avrebbe digerito questo atteggiamento. Stando a quanto scritto da ‘Us Weekly’, il principe Carlo avrebbe assunto un comportamento rigidissimo con Harry: “Il principe di Galles potrebbe non perdonare mai il duca di Sussex, andando contro il volere di Elisabetta”. E su William: “Sicuramente non sono al punto in cui parlano in maniera regolare, ma il duca di Cambridge ha l’intenzione di fare uno sforzo per andare incontro al fratello”.

Harry, l’ultimo durissimo affronto del padre Carlo



Chissà se questa insolita rabbia della regina scuoterà Carlo o se resterà sulle sue posizioni più che ferme. Di sicuro arriva un altro indizio. Una dura punizione per il figlio Harry nel giorno del compleanno di William. L’erede al trono britannico e la consorte Camilla hanno suggellato oggi con il primo messaggio ufficiale di casa Windsor il 39esimo compleanno del duca di Cambridge, William, secondo in linea di successione alla corona della 95enne regina Elisabetta.







La ricorrenza del primogenito di Carlo e Diana, e fratello di Harry, è stata salutata sui social media da Clarence House, residenza ufficiale del principe di Galles, con due foto: la prima raffigurante William neonato con il papà, la seconda risalente al 2014 e al fianco di Camilla in occasione degli Invictus Games, giochi sportivi riservati a militari veterani e invalidi di guerra o di servizio.



Ma a suscitare l’attenzione dei media è stata soprattutto la scelta della foto del 2014 diffusa da Clarence House: foto in cui non compare il fratello minore di William, Harry, ai ferri corti con il padre e con il primogenito dopo il suo traumatico strappo dal casato e il trasferimento negli Usa assieme alla moglie Meghan, che pure a quella edizione degli Invictus Games era presente in prima fila in quanto organizzatore e patrono numero uno della manifestazione.