“Harry e Meghan hanno chiamato la loro secondogenita Lilibet per via del soprannome della sua bisnonna, Sua Maestà la regina. Mentre Diana è stato scelto in onore della sua amata nonna Diana, la principessa del Galles. Lili è la seconda figlia dei duchi di Sussex, che hanno anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex vi ringraziano per tutti i calorosi auguri e le preghiere e si godono questo momento speciale in famiglia”. Queste le parole di una nota ufficiale che offre precise delucidazioni sulla scelta del nome.



Non è la prima volta che si decide di omaggiare la regina Elisabetta e Lady Diana. Come Harry e Meghan, anche per William e Kate la scelta sul nome della loro splendida secondogenita, Charlotte Elisabeth Diana, ha avuto un motivo ben preciso. Ma c’è lo zampino della Regina Elisabetta II dietro tutto questo? La notizia secondo cui Harry avrebbe parlato alla nonna del nome scelto per la figlia Lilibet Diana sarebbe stata smentita da una fonte di Buckingham Palace.



Una notizia che avrebbe fatto infuriare Harry che sarebbe pronto a dichiarare guerra alla BBC per aver affermato di non aver consultato la Regina prima di chiamare sua figlia Lilibet Diana. A lanciare la bomba è il Daily Mail, che all’indomani dell’annuncio della nascita di Lili, aveva sostenuto: “La Regina era a conoscenza dell’intenzione di Harry e Meghan chiamare la piccola, Lili”.







Harry furioso con la BBC minaccia azioni legali

Il tabloid britannico riporta: “Harry è furioso e minaccia un’azione legale alla BBC”. E sottolinea che dalla California, dove i duchi vivono, è arrivata un’immediata smentita a quanto detto dalla storica rete tv con la quale ultimamente i rapporti non sono dei migliori. Per il Daily Mail infatti, Harry ha risposto dopo 90 minuti dalla pubblicazione del rapporto della BBC “attraverso una dichiarazione di un intimo amico suo e di Meghan, Omid Scobie”.





“Harry ha parlato con la sua famiglia prima dell’annuncio e sua nonna, la Regina, è stata il primo membro della famiglia che ha chiamato – rivela -. Durante quella conversazione il duca ha condiviso la speranza sua e di Meghan di poterle tributare un omaggio chiamando la loro bambina Lilibet. Se la Sovrana non fosse stata favorevole alla proposta quel nome non sarebbe stato utilizzato”.