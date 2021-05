Sono passi quasi due mesi dalla scomparsa del principe Filippo. Nelle ore scorse sono iniziate a filtrare le prime voci sulla sua eredità. Circa 30 milioni di sterline, intorno ai 42 milioni di dollari, che il marito di Elisabetta II ha destinato ad alcuni membri della famiglia reale. Sono giorni difficili questi per la monarchia, la morte del principe Filippo infatti non ha portato quella riunificazione che tanti si aspettavano. Tanti gli attriti, quelli più forti tra Harry e il principe Carlo.



Dall’ufficio del principe Carlo sono sparite le foto di Harry, Meghan Markle e di Archie. Il Daily Mail ha messo a confronto i video postati dall’erede al trono lo scorso anno e quello del Giubileo e se nei primi comparivano diverse foto di famiglia anche con gli ex Sussex, nell’ultimo si vede solo una foto con la regina Elisabetta, Carlo, William e il piccolo George. Tutto è successo dopo la nuova intervista in cui il principe Harry ha criticato la genitorialità del padre Carlo sottolineando tuttavia di aver compreso che il padre gli aveva inflitto quelle pene perché così lui era stato educato fin dall’infanzia.



Nonostante il rapporto bellissimo con la nonna e il principe Filippi Harry c’era andato giù pesante. “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, ha spiegato il principe Harry. Che poi ha rincarato la dose: “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”. Una costante sceneggiata con la quale il principe Harry ha dovuto convivere già da bambino.







“Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto”, ha rivelato il nipote del principe Filippo. Traumi che sono costati tanto al principe Harry e una lunga serie di problemi tra cui attacchi di panico. Harry, che ha ammesso di curarsi per limitare il disturbo, sarebbe aiutato anche dalla moglie Meghan Markle e che hanno appesantito la figura di Carlo.



Che oggi subisce un altro duro colpo. Secondo il tabloid The Sun, il principe Filippo si è reso protagonista di un gesto speciale nei confronti di alcuni membri del suo staff che sono diventati amici in tanti di servizio. La sua eredità, nello specifico, sarebbe finita in maggioranza alla regina Elisabetta II. Poi, per importo, anche tra i nipoti, compreso Harry. Lasciando Carlo ai margini.