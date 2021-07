Una bellissima notizia ha travolto il noto attore italiano, che finalmente potrà essere chiamato papà nel prossimo futuro. Annunciata infatti dal settimanale ‘Nuovo’ la gravidanza della sua dolce metà Federica. Sono state fatte circolare alcune immagini della coppia, mentre camminavano per le strade della capitale Roma, e si erano potute notare delle forme che non lasciavano spazio a dubbi. Da parte del vip non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma l’immagine di lei che si tocca il pancione è eloquente.

Impossibile smentire una news del genere, che ha fatto impazzire di gioia migliaia e migliaia di follower. I due piccioncini e futuri genitori hanno fatto shopping e probabilmente hanno acquistato qualcosa per il futuro bebè. Non è dato sapere quale sia il sesso, ma intanto una prima conferma c’è stata con la certezza ormai ufficiale della gravidanza di lei. L’attore ha preferito scegliere per il momento la via del silenzio, ma presumibilmente parlerà nelle prossime ore essendo la notizia di dominio pubblico.

L’attore e la sua dolce metà si sono fidanzati nel 2019 e la convivenza è stata una cosa velocissima. La decisione di vivere insieme è infatti stata presa solamente qualche mese dopo e non ci sono mai stati intoppi nella loro relazione sentimentale. Non sono infatti state segnalate mai crisi di coppia e il loro feeling è stato assoluto. La loro unione solidissima è stata confermata con quest’ultima notizia, infatti hanno scelto di mettere su famiglia. E chissà se prima o poi non annunceranno anche il matrimonio.





A diventare padre per la prima volta sarà l’attore Primo Reggiani, protagonista recentemente nella fiction ‘Mina Settembre’ e nella serie ‘Speravo de morì prima’. Prima di Federica, Primo Reggiani ha avuto altre storie d’amore importanti. Infatti, è stato legato sentimentalmente tre anni con la collega Martina Stella e per altri due con Costanza Caracciolo. Adesso sembra aver trovato la sua stabilità definitiva con una donna estranea al mondo dello spettacolo e della televisione, che ama decisamente in modo folle.

Primo Reggiani, nato a Roma nel 1983, è figlio dell’attore toscano Aldo Reggiani e dell’attrice pugliese Caterina Costantini. Ha ricevuto diversi premi nella sua carriera: miglior attore protagonista per ‘Fratelli’ al ‘Valdarno Cinema Fedic 2008’; migliore attore non protagonista per ‘Raccontami’ al ‘Roma Fiction Fest 2009’ e riconoscimento speciale per ‘Ovunque tu sarai’ al ‘Premio Sette Colli 2017’.