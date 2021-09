“Benvenuto Romeo”. Fiocco azzurro per l’attore: è nato il suo primo figlio

“1/9/2021 È nato l’amore della nostra vita! Benvenuto Romeo!”. Con queste poche parole, lasciate sotto a una serie di scatti di coppia che trasudano amore e romanticismo, l’attore dà a tutti il lieto annuncio (con qualche giorni di ritardo): è diventato papà per la prima volta. E come spiega nel breve post lo stesso attore, classe1983 lui e la compagna, che è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e ha condiviso la stessa immagine sul suo Instagram, per il primogenito hanno dato il nome di Romeo.

Nome importante, che vuol dire “originario di Roma” e che ha avuto grande successo dopo l’opera di Williams Shakespeare Romeo e Giulietta. Il primo figlio di Primo Reggiani e della sua compagna Federica è dunque venuto al mondo lo scorso primo settembre ma solo dopo una settimana la coppia ha scelto di comunicare la bella notizia.

Primo Reggiani papà: è nato Romeo

Notizia che, nemmeno a dirlo, è stata accolta con grandissimo calore da parte dei fan e degli amici vip del neo papà. Tra i tanti commenti di auguri e congratulazioni anche quelli di Francesco Arca e la compagna Irene Capuano, Laura Chiatti, Sara Zanier, Vittoria Belvedere, Giulia Elettra Gorietti, Francesco Montanari, Nina Zilli, Jane Alexander e Neva Leoni.





Primo Reggiani e Federica sono diventati genitori dopo due anni circa di relazione. Stanno insieme dal 2019 e pochi mesi dopo il primo incontro sono andati a convivere. Come detto, lei non lavora nel mondo dello spettacolo: è un’estetista e massaggiatrice. Un lavoro completamente diverso da quello di Primo Reggiani, che si è detto contento di questa differenza, che considera uno stimolo in più per la coppia.

Forse molti ricorderanno che in passato Primo Reggiani è stato legato a diverse donne famose. Come quelle con la collega Martina Stella e l’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo. Entrambe hanno già costruito una famiglia: l’attrice, che è stata con lui dal 2008 al 2011, è mamma di Ginevra nel 2012 e sta per avere il secondo figlio; la ex Velina ha invece due figlie da Bobo Vieri.