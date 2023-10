“Presto saremo in tre” ha scritto sotto alla foto dell’ecografia, come si usa adesso nell’era social. E così la bambina tra le più famose della tv sta per diventare mamma per la prima volta. Ne è passato di tempo, oggi ha 27 anni e sta per dare alla luce un bimbo o una bimba ma sarà comunque uno choc per tutti quelli che ancora la ricordano piccola. Pensate, aveva solo 9 mesi di vita quando iniziò a recitare nel ruolo che poi l’ha resa famosa. Era il 1997 e ha fatto parte del programma fino al 2001.

Addirittura è entrata nella produzione di una delle trasmissioni più popolari della fine degli anni Novanta quando veniva pesata in ospedale. Proprio in quel momento, i produttori della serie erano alla ricerca di bambini sorridenti e felici da utilizzare per il loro nuovo show e lei, come poi la storia ha dimostrato, era davvero perfetta per il ruolo. Chissà se il suo bebè avrà la stessa carriera. E il suo stesso sorriso.

“Presto in tre”: la ex stellina della tv incinta

Jess Smith, meglio conosciuta come la “bambina sole” dei Teletubbies, sta per avere il sui primo figlio insieme al suo compagno Ricky. “Nessuno pensava che sarebbe stata una parte così importante, o che sarei diventata una star”, aveva detto tempo fa in un’intervista. In effetto ha poi vinto diversi Bafta ed è divenuta un riferimento della sua era.

Milioni di persone conoscevano il suo volto, visto che il sole era protagonista del momento iniziale e finale di ogni episodio dei Teletubbies: “Mi hanno detto che sono stata messa di fronte a uno specchio e sorridevo guardandomi”. E ancora: “Venivo messa su una sedia alta e mio padre giocava con giocattoli e macchinine così che potessi guardare verso il basso”.

Ma Jess Smith non è rimasta nell’industria dell’intrattenimento, come spesso succede a bambine e bambini diventati stelle grazie a lavori molto precoci nel mondo di cinema e tv. Al Daily Star la futura mamma ha raccontato di lavorare oggi in un’agenzia di sicurezza privata, dove si occupa della parte amministrativa. E ora, mentre arriva la notizia che i Teletubbies ritorneranno con un vero e proprio reboot prodotto da Netflix, quella della sua gravidanza.