Un fiocco rosa a sorpresa: a un anno dalla nascita del primogenito, Pippo Inzaghi sarà presto papà bis. L’ex calciatore e allenatore della Reggina e Angela Robusti aspettano il secondo figlio e sì, sarà una femmina.

L’annuncio, nemmeno a dirlo, è arrivato attraverso un post pubblicato su Instagram da entrambi. “Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia – si legge – Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi solo da cinque mesi”.

Pippo Inzaghi papà bis: è in arrivo una bambina

Pippo Inzaghi sarà quindi papà bis. A un anno dall’arrivo di Edoardo, che dunque diventerà un fratellino maggiore, e proprio in occasione del suo primo compleanno, ha dato la lieta notizia ai fan di Instagram condividendo le immagini del “gender reveal party”, ovvero la festa organizzata per annunciare il sesso del bebè alla famiglia.

Non solo. Nella didascalia del post, che naturalmente è stata presa d’assalto da fan e amici vip, il presto papà bis svela anche il nome della piccola. È già deciso: la bambina di Pippo Inzaghi e Angela Robusti si chiamerà Emilia.

Per entrambi si tratta del secondo figlio. Lei, classe 1989, non è affatto una sconosciuta. Angela Robusti ha iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo la partecipazione a UeD. Era la stagione televisiva 2016-2017, quando si è presentata in studio per corteggiare l’ex tronista Luca Onestini.