“Vi presentiamo Edoardo”. Angela Robusti e Pippo Inzaghi, fioccano i commenti sotto la prima foto del figlio

Pippo Inzaghi papà a 48 anni. Il primogenito della coppia, il piccolo Edoardo, ha portato una gioia indescrivibile nella vita di mamma e papà. “Guanciotte paffute, pallone gigante che spinge per uscire e furti costanti al guardaroba di papà”, questo l’ultimo post a corredo della foto di Angela Robusti con il pancione, poi la nascita di Edoardo e tante coccole per lui tra le braccia di due genitori innamorati.

Prima che Edoardo venisse al mondo, la coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi durante una romantica passeggiata mano nella mano. Ma adesso il nuovo arrivato in famiglia renderà le giornate di mamma e papà decisamente più movimentate.

Edoardo è nato il 23 ottobre e dopo alcuni giorni, non troppi, di attesa, ecco la prima foto del piccolo condivisa sui social. A corredo dello scatto un messaggio semplice e significativo in cui Angela Robusti, compagna dell’allenatore del Brescia, ha voluto ringraziare lo staff medico e soprattutto l’uomo che l’ha resa madre per la prima volta.





“Con oggi si torna a casa. Siamo emozionati e pieni d’amore per questa nuova vita assieme che non vediamo l’ora di vivere!”, scrive Angela per poi ringraziare lo staff medico e il suo grande amore, padre di Edoardo: “Ed infine grazie a te pippoinzaghi, grande amore della mia vita..”.

E aggiunge: “Per avermi reso una donna completa, per aver iniziato con me un percorso di vita assieme straordinario, fatto di quotidiane conquiste, di gioie, di momenti difficili, di perdersi e riprendersi la mano fino ad essere sicuri che la strada in due è davvero più bella di quella da soli.. grazie per questa gioia enorme.. ora la nostra famiglia è completa. ti amo.. sei il senso di tutto”.