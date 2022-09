“Papà per la prima volta”. A 47 anni, gioia per il divertente volto tv: l’annuncio arriva così

Pintus sta per diventare papà per la prima volta. A 47 anni il noto comico triestino ha annunciato la bella notizia nel corso di un concerto tenuto a Taormina. In controtendenza rispetto al modo in cui molti vip e influencer fanno l’annuncio Pintus ha rivelato sia il sesso del bebè, sia il suo nome. Dunque non ci sarà alcun “gender reveal party”, né tantomeno post per svelare il nome del piccolo. Il popolare attore comico ha rivelato che il nome di suo figlio è un omaggio a Raffaella Carrà.

Il piccolo si chiamerà infatti Rafael. Un modo per ricordare la diva scomparsa di cui Pintus, oltre che ammiratore, è stato un amico. Non a caso dopo la sua scomparsa la moglie del comico, Michela Sturaro, pubblicò una foto a tre proprio con Raffaella. Pintus non è nuovo ad annunci a sorpresa durante uno spettacolo: nel 2016 all’Arena di Verona chiese infatti la mano alla sua compagna che tra qualche mese lo renderà papà.





Pintus papà, nessun annuncio sui social

Sul suo profilo Instagram, tuttavia, dell’annuncio non c’è traccia. Pintus ha pubblicato alcune story, una in cui ironizza sul presunto ‘furto’ di Rolex di Ilary Blasi ai danni di Totti. Nella foto si vedono degli Swatch e la didascalia recita: “Spero di non litigare mai con Mighelita. Non vorrei mi rubasse la collezione di swatch”. In un’altra story ringrazia il pubblico di Taormina che ha atteso due anni per la sua ultima performance.

In effetti sui propri social Pintus non ama pubblicare notizie o fatti privati. Per pescare uno scatto del genere bisogna andare a ritroso nel tempo. Circa un anno fa il comico ha pubblicato una foto con la moglie e la scritta: “La prima foto è di oggi. Oggi siamo sposati da quattro anni e in questi quattro anni sono successe davvero tante cose, ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere. Probabilmente quando moriremo ci imbottiglieranno. Ti amo Suellen❤️”.

A rivelare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto la segnalazione di uno spettatore presente all’evento in cui Pintus ha dato il lieto annuncio. Nel frattempo, per festeggiare i 5 anni di matrimonio, la moglie Michela Sturaro ha pubblicato un post in cui scrive: “Sono passati 5 anni, anni intensi ♥️..amore mio, noi stiamo realizzando i nostri sogni..💖 Ti amo tanto Aristide 🤣♥️♥️♥️”.

