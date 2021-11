Amori che vanno, amori che vengono. La vita sentimentale di ciascuno di noi è tutta un gran mistero. Qualcuno dirà un gran casino, altro che mistero. Eh, che ci volete fare? Le questioni di cuore sono così. A volte ci apriamo con la persona sbagliata e quello che sembrava promettere bene si rivela un fiasco totale. Ne sa qualcosa Pilar Fogliati, 28enne attrice piemontese, è nata infatti ad Alessandria, che dopo ben quattro anni e mezzo ha visto naufragare la sua storia con il collega Claudio Gioè.

“Il rapporto è terminato perché avevamo progetti diversi” ha dichiarato María Del Pilar, questo il suo vero nome, qualche tempo fa. Non deve essere stato facile per lei chiudere i ponti con una persona, Claudio, con la quale si trovava bene. Ma a volte la vita ti mette di fronte a scelte difficili. Ed evidentemente i due hanno scelto altre priorità piuttosto che trascinare un rapporto divenuto insostenibile. In ogni caso, ospite di Caterina Balivo a “Vieni con me”, Pilar aveva dato l’impressione di aver voltato pagina senza rimpianti.

Ed ecco che, come per incanto, le porte dell’amore si sono nuovamente dischiuse per Pilar Fogliati. Archiviata la storia con il protagonista di tante serie tv di successo, ultima delle quali Makari, l’attrice che interpreta Delia nella fortunata fiction Rai “Cuori” ha un nuovo fidanzato. Stavolta, però, il cinema e la tv non c’entrano nulla.





Lui si chiama Severiano Recchi e si occupa di energie rinnovabili. Pilar e Severiano si sono conosciuti a Roma grazie ad amici comuni. L’attrice, nel corso di un’intervista a DiPiù Tv, ha dichiarato che il suo nuovo fidanzato è un ragazzo molto intelligente. Una persona che sa che, chi fa un lavoro come il suo, può essere costretta a spostarsi spesso e volentieri. La distanza può essere un problema, ma se si è bravi a non farlo pesare sull’altra allora tutto può filare per il verso giusto.

I due stanno insieme da circa tre anni e Severiano non ha battuto ciglio quando la sua Pilar Fogliati è stata per sei mesi impegnata a Torino con le riprese di “Cuori”. D’altra parte nulla è scontato, specialmente in amore, e dopo l’innamoramento la relazione deve evolvere in modo maturo e consapevole. Non è facile, ma con un po’ di impegno è possibile farcela. Severiano e Pilar l’hanno capito. Che coppia!