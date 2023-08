“Mai detto, ma è così”. Pierpaolo Spollon, confessione choc sulla sua vita privata. I fan dell’attore di Doc gelati

Pierpaolo Spollon è un attore italiano noto al pubblico per l’interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva, Nanni/Sebastiano Russo in Blanca ed Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti, ma ha raggiunto la notorietà dopo essere entrato nel cast di Doc – Nelle tue mani, dove ha interpretato lo specializzando del primo anno di medicina interna Riccardo Bonvegna. L’attore è figlio unico, suo padre è un commissario mentre la madre lavora nell’esercito italiano.

Da adolescente, avrebbe voluto frequentare il liceo artistico poi si iscrive al liceo scientifico e viene bocciato alcune volte prima di capire che il suo futuro è nella recitazione. Pierpaolo Spollon partecipa a un provino per il film La giusta distanza di Carlo Mazzacurati. Il provino va male ma viene notato dal regista Alex Infascelli con il quale esordisce nel mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Spollon confessa di avere due figli

Pierpaolo Spollon si trasferisce a Roma e comincia la carriera da attore, iniziando a frequentare il Centro Sperimentale. L’esordio al cinema è nel 2010 quando interpreta Stefano nel film Terraferma, di Emanuele Crialese. L’anno seguente entra nel cast della serie televisiva Una grande famiglia in onda su Rai 1, dove interpreta Pierluigi Balanzoni. Molto amato dal pubblico televisivo, l’attore ha sempre parlato poco della sua vita privata.

Secondo alcune indiscrezioni Pierpaolo Spollon sarebbe fidanzato con ragazza di nome Angela, conosciuta durante il periodo della scuola ma lui non ha mai confermato la notizia o pubblicato foto in sua compagnia. In queste ore, però, l’attore ha stupito i suoi fan confessando di avere due figli. L’attore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Repubblica e in questa occasione ha svelato di essere padre.

“A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, – ha spiegato Pierpaolo Spollon al quotidiano Repubblica – avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo”. L’attore ha svelato anche un simpatico aneddoto: “Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: ‘Vengo appena posso, ho un figlio’. Mi ha risposto: ‘Non è possibile, sul web non c’è scritto'”.