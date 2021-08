Il dolcissimo sentimento che lega Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi non accenna a finire. E anche i loro affezionati fan, nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da 5 mesi, non hanno alcuna intenzione di abbandonarli. C’è qualcosa che nelle ultime ore ha fatto arrabbiare i fan dei “Prelemi”.

Non dimentichiamo che dal prossimo mese Pierpaolo sarà impegnato con Tale e Quale Show, e che per questo l’ex velino è al centro di tanti titoli dei magazine più gossippari. Ha dunque scelto di parlare di lui anche Radio Norba, la famosa emittente pugliese.

In un programma della nota radio pugliese due speaker hanno fatto delle battute ritenute di cattivo gusto su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Umorismo che i follower non hanno per niente apprezzato. Nello specifico il conduttore e l’ospite hanno commentato in maniera distorta un articolo di un settimanale sulla giovane coppia.





“Abbiamo dei dubbi e delle perplessità su questa storia di Pierpaolo Pretelli. Qui ho un settimanale in cui si legge ‘in attesa di sbarcare a Tale e Quale Show Pretelli si scalda con Giulia Salemi. L’ex velino sarà nel cast del talent di Conti. Se non arriverà primo non importa, ha già vinto in amore e lui dice ‘Giulia mi fa sentire uomo’”.

Finché esisteranno "conduttori" o personaggi pubblici con la possibilità di arrivare a più persone,che parleranno in modo maschilista, retrogrado e offensivo, sta società non sarà mai in grado di evolvere.@radionorba oggi ha portato la bandiera di questo schifo.#prelemi August 1, 2021

“No vabbè sono immagini che non vorremmo mai vedere e che spero che i bambini non stiano vedendo. E dai non ci inquadrare il lato B di quella tipa”. Non risulta alcun b-side della Salemi in bella mostra, e nemmeno immagini da tenere al riparo dai più piccoli. Da pugliese mi sto VERGOGNANDO per questo squallido siparietto! L’ironia, il sarcasmo, chiamatelo come volete: bisogna farlo con intelligenza, senza sfociare in offese, maschilismo e snobbismo. Complimenti a voi che li avete centrati tutti e 3 in un colpo! @radionorba #prelemi