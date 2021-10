Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si amano alla follia e su questo tutti sono praticamente d’accordo. Grazie alla scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ si sono conosciuti e proprio nella Casa più spiata d’Italia è nata una relazione meravigliosa. Tra poco più di due mesi, ovvero il prossimo 26 dicembre, raggiungeranno un bellissimo traguardo, il primo anno di fidanzamento. Ma a quanto pare il giovane sta pensando di fare sul serio e sarebbe pronto a compiere un gesto clamoroso e straordinario.

Sulla Salemi è stato Gabriele Parpiglia a svelare una news interessante poco meno di una settimana fa: “Sarà una delle protagoniste del nuovo programma condotto da Italia 1 da Nicola Savino. Concorrenti famose, tra cui Giulia Salemi, devono ripetere l’esame di quinta elementare. In esclusiva qui a Casa Chi diamo alcuni nomi. Ci saranno Benedetta Mazza, Paola Caruso, Eleonora Pedron, appunto Giulia Salemi e ognuna, se non dovesse superare l’esame e la puntata, viene bocciata ed eliminata dal programma”.

Secondo quanto riferito da ‘Nuovo Tv’, Pierpaolo Pretelli vorrebbe sorprendere la sua Giulia con un gesto inaspettato. Certo, le voci ora stanno già girando e chissà se in un certo senso la sorpresa possa essere stata rovinata. Sta di fatto però che un amico dell’ex gieffino ha fatto sapere che è intenzionato a fare una cosa bellissima. E potrebbe sfruttare la sua presenza a ‘Tale e Quale Show’ in veste di concorrente per concretizzare un avvenimento, che entrerebbe nella storia della tv.





Pare che Pierpaolo Pretelli sia seriamente intenzionato a sposare Giulia Salemi, visto che ormai ha compreso che lei è la donna della sua vita. E potrebbe farle la proposta a ‘Tale e Quale Show’: “Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze. Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show”. Ovviamente conferme su questa notizia non potranno essercene perché si tratterebbe di una sorpresa. Non resta che aspettare qualche settimana.

A proposito di Pierpaolo Pretelli a ‘Tale e Quale Show’, ha stupito tutti nell’ultima puntata interpretando Clementino. Ha avuto parere favorevole da Panariello: “Bravo, il napoletano è una lingua che non ti appartiene e già quella era una difficoltà. Lo parli meglio di Biagio Izzo, poi ho visto che non leggevi la canzone. La sapevi a memoria. Hai fatto un buon lavoro”. Ma anche dagli altri giudici.