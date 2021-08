Quando la coppia si è formata al Grande Fratello Vip in pochi pensavano che sarebbe durata tanto. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti tra le mura della casa più spiata d’Italia e all’epoca a fare scalpore era un’altra liaison. L’ex velino, infatti, aveva stretto un rapporto speciale con Elisabetta Gregoraci. Abbracci, baci, effusioni e quant’altro. Sembrava una relazione che stava per spiccare il volo. Ma poi invece è tutto finito e neppure benissimo.

A quel punto Pierpaolo si è avvicinato a Giulia. E ancora oggi i due stanno insieme e a quanto pare la storia va a gonfie vele. Per trovare conferme basta andare allo scorso sabato 31 luglio quando Pretelli ha compiuto 31 anni e con la sua Giulia si è scambiato messaggi inequivocabili. Pace, amore, gioia, tra loro due le cose vanno benissimo. Recentemente sono stati in vacanza in Grecia e anche lì non sono mancati selfie e video in cui compaiono insieme, come una cosa sola.

Adesso, però, sta per iniziare un periodo particolare in cui gli impegni di entrambi saranno numerosi. Giulia Salemi ha lasciato Roma per dirigersi a Milano dove ha acquistato un appartamento. Qui con ogni probabilità l’influencer e modella inizierà a girare le nuove registrazioni di “Salotto Salemi”. Ma la settimana si preannuncia impegnativa anche per Pierpaolo Pretelli con le prime prove di “Tale e Quale Show” e i vari servizi fotografici.





Dunque la coppia si è separata momentaneamente per ritrovarsi a Roma dove Giulia Salemi parteciperà in autunno e inverno al GF Vip Party e a un programma con Nicola Savino. Proprio nella Capitale, dunque, è previsto l’inizio di una convivenza tra i due che potrebbe presto sfociare in qualcosa di ‘importante’. La pagina Instagram PrelemiStar lo ha scritto chiaramente: “I Prelemi non commentano ma il gossip ne è certo: presto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi potrebbero salire all’altare”. Ed è arrivato un like che ha fatto esplodere di gioia i fan.

Proprio Pierpaolo Pretelli ha messo un like all’indiscrezione sul matrimonio con Giulia Pretelli. D’altra parte già quando l’ex velino fu vittima di uno scherzo de Le Iene arrivò a dire che, per rimanere con la sua amata: “Sono disposto a tutto, anche a diventare musulmano!”. Scherzi a parte, pare proprio che Pierpaolo e Giulia abbiano intenzioni serissime. E voi cosa ne pensate? Li vedremo presto pronunciare il fatidico sì?