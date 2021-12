“C’è la data”. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, l’annuncio è dolcissimo. Fan impazziti

Novità importanti per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E proprio quest’ultimo che ultimamente ha confessato non poche cose… alcune molto compromettenti. Come saprete, i fan dei “Prelemi” sognano da tempo il momento in cui Pretelli chiederà la mano alla 28enne, che a quanto pare si sta avvicinando. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica nel prossimo numero del settimanale “Chi”. Al suo interno ci sarà infatti un’intervista ai due personaggi televisivi che fanno coppia dalla fine del 2020.

Ma c’è un punto in particolare che lascerà di stucco i moltissimi fan della coppia. Pierpaolo Pretelli infatti, riguardo al tanto chiacchierato e atteso matrimonio con l’influencer, non si è tirato indietro, anzi. Il 31enne ha confermato che le nozze sono sicuramente tra i piani suoi e della Salemi: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante”. Sì avete letto bene: il 2023 è quindi l’anno che tutti i fan della coppia devono marchiare in rosso.

Naturalmente resta da vedere cosa risponderà Giulia a questa domanda e cosa conterrà il resto dell’intervista, ma sembra chiaro che la ragazza sia più innamorata del musicista. Tra l’altro non è ancora chiaro se Pierpaolo Pretelli abbia già fatto la proposta di matrimonio alla Salemi.





In tanti scommettono che presto la bacheca dell’influencer piacentina si riempia di foto con l’anello di fidanzamento al dito. C’è da dirlo: tra Giulia e Pierpaolo Pretelli le cose stanno andando a gonfie vele. Entrambi lavorano bene e frequentemente in tv. Come sapete la 28enne è al momento al timone di “GF Vip Party” insieme a Gaia Zorzi.

Si tratta del programma che precede la diretta del GF Vip. Pierpaolo Pretelli, invece, dopo l’esperienza a “Tale e Quale Show”, è al momento impegnato a “Domenica In” con Mara Venier. Anche se il suo ruolo come co-conduttore per il gioco musicale è stato depennato dalla produzione. Ora resterà a fianco di Zia Mara, ma sicuramente c’è già qualcosa che bolle in pentola per lui.