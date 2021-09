Stanno insieme da pochi mesi ma la relazione è saldissima. Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli le cose non potrebbero davvero andare meglio. Da quando si sono conosciuti tra le mura della casa del Grande Fratello Vip i due sono sempre stati insieme. A parte i rispettivi impegni di lavoro, ovviamente. E poi vacanze, feste, relax e tanto altro, la loro vita ovviamente sempre condivisa sui social. La loro felicità è evidente e qualche giorno fa la bomba gossip è esplosa.

“I Prelemi non commentano – ha fatto sapere la pagina Instagram PrelemiStar – ma il gossip ne è certo: presto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi potrebbero salire all’altare”. Anche se né Pierpaolo né Giulia hanno risposto, l’indiscrezione è diventata qualcosa di più quando è comparso il like proprio di Pretelli. D’altra parte l’ex velino non ha mai nascosto i suoi propositi di matrimonio e tutto lascia pensare che presto saranno proprio loro ad annunciarlo.

In ogni caso da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano ad arrivare conferme che il rapporto va a gonfie vele. L’ultimo messaggio è quello dell’ex gieffino che alla sua adorata ha dedicato parole dolcissime: “In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita. Ho vissuto bellissimi momenti con te e grazie a queste vacanze ho capito ancora di più quanto tu sia importante per me e quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan con tanta voglia di amare e sognare. Grazie”.





La romantica dedica ha fatto il pieno di like e non ha tardato ad arrivare anche la risposta di Giulia Salemi che ha scritto: “Ma hai deciso di farmi piangere?”. D’altra parte l’estate trascorsa dai Prelemi è stata davvero da sogno. I due innamorati se la sono spassata a Maratea, a Ibiza, in Sardegna e a Mikonos. Non è un caso che, proprio dopo queste vacanze che hanno rinforzato ancor più il loro legame, si cominci a parlare di convivenza e matrimonio.

A coronamento di una relazione che funziona c’è anche un altro aspetto da evidenziare. Come sapete Pierpaolo Pretelli ha un figlio di quattro anni, Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero. Ebbene Giulia Salemi ha saputo creare un ottimo rapporto anche con il piccolo Leo e oggi si può dire che i tre compongano una bella famiglia allargata. Non solo, la modella e influencer è riuscita anche a conquistare la fiducia dei genitori di Pierpaolo che in un primo momento non erano entusiasti di questa relazione. Ma quello era il tempo in cui i Pretelli facevano il tifo per Elisabetta Gregoraci, un’altra era geologica: il presente è tutto per Giulia!