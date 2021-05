Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono partiti per il primo viaggio all’estero insieme. Fanno coppia dai tempi del Grande Fratello Vip: hanno iniziato a frequentarsi negli ultimi mesi del reality show condotto da Alfonso Signorini e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Certo, lui vive a Roma e lei a Milano ma la distanza, che forse fra qualche tempo verrà azzerata quando decideranno di andare a convivere, non ha costituito un problema per i Prelemi.

E ora la prima vacanza di coppia. Praticamente una luna di miele che, nemmeno a dirlo, tanto Pierpaolo Pretelli quanto Giulia Salemi stanno raccontando sui rispettivi profili Instagram per rendere i loro fan partecipi anche di questa bella novità. Si trovano a Samanà, nella Repubblica Dominicana.

Pierpaolo Pretelli, la foto in costume. E subito arriva il commento di Giulia Salemi

Raggianti e sempre più innamorati e complici in spiaggia, Pierpaolo e Giulia si riprendono mentre si tuffano nell’acqua cristallina e fanno il bagno in un luogo davvero da sogno. Nel dettaglio, la coppia è ospite del Bahia Principe Grand El Portillo, un resort meraviglioso. Il prezzo? In rete si scopre che per trascorrere 6 notti in questo periodo, ad esempio, in formula all inclusive, il prezzo è di circa circa 800 euro (per due persone).





Senza sconti, invece, per alloggiare nel villaggio scelto dai Prelemi si paga più di mille euro ma chiaramente il costo del biglietto per raggiungere la Repubblica Dominicana… Tornando alla vacanza da sogno di Giulia e Pier, come si vede da Instagram se lei mostra le curve sensuali con indosso bikini striminziti che lasciano poco spazio all’immaginazione lui non è da meno.

Pierpaolo Pretelli ha il fisico tutto muscoli e lo sfoggia con orgoglio sulla spiaggia bianca di Samanà. E la foto in costume pubblicata nelle ultime ore ha infiammato Instagram. I like e i commenti (e i complimenti) non si contano ma ecco spuntare anche quello della fidanzata. “Che brava fotografa“, ha scritto Giulia Salemi lasciando intendere che la foto sia stata scattata proprio da lei. E Pierpaolo, subito, con ironia: “Amore tu stavi nell’altra isola“.