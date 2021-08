L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata il trampolino di lancio per Pierpaolo Pretelli: aveva già avuto un’esperienza in tv. Era il “velino” di Striscia la notizia, ma la lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia gli ha dato la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico. È entrato single, è uscito fidanzato: prima il flirt con Elisabetta Gregoraci, poi la relazione con Giulia Salemi, l’influencer italo-persiana che ha rapito il suo cuore.

Lo scorso giugno infatti Pierpaolo Pretelli ha pubblicato il suo ultimo singolo, L’Estate Più Calda, che è stato un vero tormentone. Il brano, scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro, è un travolgente uptempo dalle influenze latine e reggaeton che promette di accendere la nuova stagione e di farci ballare con il suo ritmo trascinante e sensuale.

Non solo musica: Pierpaolo Pretelli, infatti, è stato scelto per far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il talent, in partenza su Rai 1 a settembre, sarà ancora una volta condotto da Carlo Conti e come sempre non mancheranno le emozioni. Proprio in queste ore l’ex gieffino sta svolgendo le prime prove tecniche, e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire come si relazionerà a questa nuova avventura.





L’amore con Giulia Salemi va a gonfie vele. I due non si staccano un attimo e continuano a far sapere cosa fanno durante questa lunga estate ai loro follower. Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli è finito anche al centro dell’attenzione a causa di una foto pubblicata dalla sua fidanzata. L’influencer ha condiviso uno scatto in cui il suo fidanzato appare con i capelli rasati a zero. Ha fatto così intendere che Pretelli avesse compiuto il gesto di tagliarsi tutti i capelli.

I fan si sono subito allarmati e hanno chiesto spiegazioni. La successiva foto – sempre pubblicata da Giulia Salemi – ha svelato tutto: si è trattato di uno scherzo. Nel frattempo anche per Giulia Salemi non mancano le proposte lavorative: è stata scelta per condurre la prossima edizione del GF Vip Party, il programma, disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che si occupa di commentare le vicende della casa con persone vicine ai concorrenti o in qualche modo collegate ai temi emersi nelle varie puntate.