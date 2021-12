Il cantante Piero Pelù è un’autentica bomba sul palco, non a caso ha migliaia e migliaia di fan in tutta Italia. Ma in molti sono anche curiosi sulla sua vita privata ed è emerso in queste ore che è un papà decisamente dolcissimo. Ha mostrato a tutti sul suo profilo Instagram la sua adorata figlia Linda. Quest’ultima ha anche altre due sorelle, che si chiamano Greta e Zoe. E le parole scritte dall’artista hanno letteralmente fatto commuovere numerosissimi suoi follower, che hanno risposto con messaggi teneri.

Negli ultimi mesi Piero Pelù è stato protagonista anche in televisione. Ha preso parte infatti ad una puntata dei ‘Soliti Ignoti’ di Amadeus. Una concorrente gli ha detto come indizio: “Non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto”. Appare evidente a tutti che si tratti della stilista di piatti, ma Pelù ha dato una risposta inaspettata: “Visto che parla di alici, mare… Pratica kite-surf”. E poi ha replicato ovviamente scherzandoci su: “Ovviamente stavo scherzando, è la stilista di piatti”.

Nella didascalia a corredo dell’immagine in cui sono immortalati Piero Pelù e la figlia Linda, il cantante ha scritto: “Siòre e siòri, ecco a voi la ragione principale per cui sono a Dubai: la neo dottoressa e grande lavoratrice Linda Pelù, che insieme a Greta e Zoe è l’orgoglio di su’ babbone. Avanti così le new generations! Studiose, lavoratrici, sensibili, attente, legate alle loro radici, ma anche dinamiche in un mondo sempre più ( che ci piaccia o meno) globalizzato”. E ha poi aggiunto altri particolari.





Piero Pelù ha continuato e concluso così il suo post social sulla secondogenita: “P.S.: da oggi però la carovana si sposta sulle coste e sulle montagne del misterioso e antitetico (rispetto all’EAU) Oman. Vi terrò informati nonostante gli scarsi collegamenti”. E alcuni follower hanno commentato: “Congratulazioni, bella e in gamba questa figliola”, “Congratulazioni alla neo dottoressa, vi assomigliate tantissimo”, “Grande la famiglia Pelù”, “Che bella, tanti auguri”, “Ti ricordo da bambina, sei una grande Linda”.

Piero Pelù, classe 1962, è il cofondatore del gruppo rock Litfiba. Dal 2019 è unito in matrimonio con Gianna Fratta. La prima figlia, che si chiama Greta, è nata nel 1990 ed è anche mamma del piccolo Rocco. Linda è nata invece nel 1995 e ha 26 anni. Mentre Zoe è l’unica figlia anche di Gianna Fratta ed è venuta alla luce nel 2004. Gioie immense anche a livello personale dunque per il cantante.