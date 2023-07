Lavoro, lavoro, sempre lavoro. Anche se ormai siamo in pieno clima vacanza c’è chi non riesce, o semplicemente non può, staccare dalla propria attività professionale. Capita a tutti, anche a chi, come Pier Silvio Berlusconi, potrebbe ‘campare di rendita’. Ed allora ecco che proprio l’amministratore delegato di Mediaset, ricevute le redini dell’azienda assieme alla sorella Marina dal papà Silvio, venuto a mancare il 12 giugno scorso, ha avuto un imprevisto proprio durante la vacanza con la famiglia e ha dovuto lasciare Silvia Toffanin e i figli.

Il settimanale Chi (foto sotto) ha pubblicato le immagini di un momento in cui Pier Silvio Berlusconi si trova in una situazione decisamente poco usuale, come potete vedere voi stessi. Il secondogenito del Cavaliere e della prima moglie Carla Dall’Oglio ha deciso di rilassarsi con la compagna Silvia Toffanin e i figli Valentina Sofia e Lorenzo Mattia nelle acque di Hyeres, in Costa Azzurra. Purtroppo per lui, e loro, però ha dovuto lasciare i panni del vacanziero per indossare quelli sicuramente meno comodi dell’imprenditore ‘sempre sul pezzo’.

L’imprevisto in vacanza e la corsa, col motoscafo, in giacca e cravatta

Come riporta anche Today Pier Silvio Berlusconi “ha raggiunto con il tender della sua barca il molo con un look impeccabile ma informale, così da arrivare in aeroporto e presenziare per tempo a una riunione sullo sviluppo internazionale del gruppo Mediaset di cui è alla guida. Portato a termine il fuoriprogramma, è poi rientrato in famiglia la sera stessa”.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno insieme dal lontano 2001, ma come molti sanno, nonostante i propositi, non si sono mai sposati. La stessa Silvia più volte ha ribadito che la loro relazione, a prescindere dal matrimonio è decisamente solida. Poco tempo fa, nel difficile momento del trapasso del padre, Diva e Donna ha raccontato che Pier Silvio avrebbe promesso al papà che si sarebbe sposato. Dunque l’ipotesi che davvero i due convolino a nozze non è così improbabile.

In una recente lettera a Repubblica, inoltre, Pier Silvio ha dichiarato di avere una vera e propria “dipendenza dalla fatica fisica”, insomma deve sforzare al massimo il suo fisico per diverse ore al giorno. Inoltre l’ad di Mediaset ha detto: “Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore: sono figlio di mio padre”.

