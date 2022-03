Pier Ferdinando Casini, nuovo amore per l’ex presidente della Camera. Questa volta i riflettori si accendono sulla vita privata e sentimentale del politivo di 66 anni, fotografato in dolce compagnia della nuova fidanzata. A differenza del compagno, la donna non è mai stata sposata. Infatti come si sa, nel passato sentimentale di Pier Ferdinando Casini esisterebbero due matrimoni poi naufragati.

Il primo grande amore di Pier Ferdinando Casino è stato per Roberta Lubich, con la quale il politico italiano è convolato a nozze nel lontano 1982: “Io ero una signora… di anni ventinove, con un matrimonio fallito alle spalle. Lui era un ragazzino di 27, me lo presentò mia sorella”, ha raccontato Roberta, che ha reso Casini papà di due figlie, Benedetta e Maria Carolina.

Un capolinea raggiunto poi nel 1998, dopo la separazione consensuale, ma il cuore di Pier Ferdinando Casini decide di riaprirsi all’amore Azzurra Caltagirone, sposata con rito civile nel 2007. Una storia che porta i suoi frutti migliori, i figli Caterina e Francesco, ma anche la rottura avvenuta nel 2016 con il divorzio.





Ma il passato è pur sempre passato, e Pier Ferdinando Casini vanta oggi un nuovo amore, quello per Maddalena Pessina. I due sono stati fotografati al PalaDozza di Bologna durante la partita di Basket Italia-Islanda e la foto è stata diffusa sul settimanale Chi.

Classe 1971, Maddalena Pessina lavora per il Mistero degli Esteri come addetta alla promozione culturale. Originaria di Bologna, non tende a condividere molto di sè sui social. Infatti i suoi canali ufficiali sono privati. Ma dalle foto la nuova coppia sembra essere davvero felice.