Amore finito dopo 5 mesi. Tra l’attrice e la star della tv è finita. L’attrice, 26 anni, e il comico, 27, sono stati visti per l’ultima volta insieme nel Regno Unito a luglio in uno spettacolo a Wimbledon. Una fonte ha affermato che i due si sono lasciati dopo aver cercato di far funzionare le cose a distanza “mettendo a dura prova” la loro relazione. Una fonte ha detto a The Sun: “La loro storia d’amore è stata un vero vortice e fin dall’inizio erano entrambi totalmente impegnati.



“È stato abbastanza significativo quando lei è andata in Croazia con i suoi amici questa settimana piuttosto che andare a trovare Pete in America. È stato selvaggio finché è durato… Ma la distanza li ha messi a dura prova. Rimarranno vicini, ma a meno che qualcosa di drastico non cambi la loro relazione non si riprenderà”. La fonte ha continuato che entrambe le star hanno programmi molto fitti al momento, con lei che gira la seconda serie di Bridgerton nel Regno Unito e lui che lavora a Saturday Night Live negli Stati Uniti, oltre a girare un film chiamato Meet Cute.



Loro sono Phoebe Dynevor e Pete Davidson. Phoebe e Pete avevano iniziato a frequentarsi a febbraio, con lei che aveva fatto un viaggio a New York lo stesso mese, e aveva confermato la loro storia d’amore ad aprile. Nelle immagini esclusive ottenute da MailOnline la coppia era stata vista mentre passeggiava a Stoke-on-Trent durante la sua visita nel Regno Unito.







Un amico di Pete che vive a Los Angeles ha detto a The Mirror: “Pete ha appena amato Bridgerton ed è stato completamente sbalordito da Phoebe Dynevor. Era assolutamente il suo tipo: una bellezza dal viso fresco, giovanile e innocente. Abbiamo tutti scherzato con lui sulle scene cattive e, naturalmente, ha confessato di trovarle sexy. Si è abbuffato di guardare lo spettacolo e ha sentito che era il suo destino incontrarla”.



Si pensa anche che le restrizioni di viaggio abbiano aggiunto un’ulteriore pressione alla loro storia d’amore in quanto non è facile semplicemente “saltare su un aereo” e vedersi. MailOnline ha contattato i rappresentanti di Phoebe Dynevor e Pete per ulteriori commenti, per ora nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni.