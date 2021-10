Quando pochi giorni fa è spuntato un anello al dito di lei il fidanzamento è diventato ufficiale ma nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginare che il sì sarebbe arrivato così presto. E invece, sorpresa delle sorprese, si sono sposati lo scorso weekend. Matrimonio segreto e super intimo per il cantante e la compagna al suo fianco dal 2012. Talmente segreto che nemmeno la cugina di lei sapeva nulla.

E infatti, postando su Facebook la prima foto di queste nozze vip di cui nessuno sapeva nulla, ha scritto: “Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!”. Proprio così: Pete Doherty, l’ex frontman dei Libertines ed ex fidanzato di Kate Moss, si è sposato. Ed è anche diventato irriconoscibile. Quarantadue anni, ha decisamente cambiato aspetto ma anche stile di vita: ora ha qualche chilo in più, una forma fisica ben più ‘rilassata’ rispetto a qualche anno fa, quando appariva su tutti i giornali.

Matrimonio in gran segreto per Pete Doherty

Qualche mese fa Pete Doherty era stato fotografato mentre si godeva una passeggiata con la sua fidanzata storica, oggi moglie e compagna di band Katia De Vidas a Étretat in Normandia, in Francia, dove vivono. Un cambiamento drastico, come dimostravano gli scatti pubblicati in esclusiva dal Sun a cui lui aveva poi raccontato la sua ‘nuova vita’. Perché oggi il ‘nuovo’ Pete Doherty si è dato al riposo, ai toast al formaggio e a qualche drink.





“Mi piace il formaggio francese Comté, sul pane tostato. Amo dormire. Per anni e anni, restavo sveglio per cinque o sei giorni e poi dormivo per 24 ore. Al momento sono abbastanza pulito. Ho smesso di prendere eroina e ketamina”, aveva raccontato a fine marzo scorso al Sun. E proprio in Normandia l’ex ex frontman dei Libertines ha pronunciato il fatico sì.

La cerimonia, molto intima, si è svolta in un hotel che un tempo era un castello vicino alla spiaggia di Etretat, dove come detto la coppia vive da tre anni. I media britannici hanno rivelato che alle nozze c’erano pochi familiari e amici, tra cui la mamma di Doherty, Jacqueline, e i membri dei Libertines. A svelare il grande giorno di Pete Doherty e Katia de Vidas (lei suona pianoforte e tastiera nella band Puta Madres di lui) sono stati i familiari e gli amici che hanno pubblicato le foto sui social