“Benvenuto al mondo baby”. Fiocco rosa per la coppia super vip. La cantante e il calciatore genitori per la prima volta

Fiocco rosa in casa della coppia super vip. Lei è Perrie Edwards, componente insieme a Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall delle Little Mix, un gruppo musicale britannico. Le tre vinsero l’ottava edizione del talent show “The X Factor”. Il papà invece è Alex Oxlade-Chamberlain, calciatore dei leggendari Reds, i rossi di Liverpool. A dare la notizia è stata la stessa cantante che nella serata di sabato 21 agosto ha messo al mondo il suo primo figlio.

Si tratta di un maschietto la cui foto è stata condivisa da Perrie Edwards sul proprio profilo Instagram. Due scatti in bianco e nero nei quali la cantante mostra prima l’orecchio e la manina del piccolo, poi il piedino del neonato. La scritta nella didascalia è semplice: “Benvenuto al mondo baby 21/08/21 ♥️”. Giusto tre giorni prima dell’ultimo post Perrie aveva deliziato i suoi fan con due foto in cui compariva col pancione interamente ricoperta d’oro e un’altra completamente nuda.

Perrie Edwards non vedeva l’ora di diventare mamma e sabato 21 agosto 2021 il suo sogno è diventato realtà. Lei e Alex si sono conosciuti nel novembre del 2016 e subito hanno capito che la storia era importante. La cantante di “Woman like me” ha ufficializzato la relazione dopo pochi mesi, ovvero nel febbraio 2017. Per suggellare questo momento Perrie ha pubblicato una foto con un romantico bacio al suo uomo proprio di fronte alla Torre Eiffel a Parigi.





Ora è un periodo felice per Perrie Edwards, ma poco tempo fa la cantante ha dovuto superare un momento delicato. Una delle componenti del gruppo, Jesy Nelson, è stata infatti costretta ad abbandonare le Little Mix per problemi di salute mentale. Le tre rimaste, Perrie, Leigh-Anne e Jade hanno comunque continuato a mietere successi.

Fin dall’inizio della loro carriera le Little Mix hanno venduto qualcosa come 50 milioni di dischi. Sono così diventate una delle band britanniche più conosciute a livello mondiale. Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti da Perrie Edwards e le sue colleghe, tra cui tre Brit Award, ben sei Mtv Europe Music Award, un Silver Clef Award e due Teen Choice Award.