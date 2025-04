È ormai ufficiale, Ne vedremo delle belle chiuderà i battenti con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Quella che inizialmente sembrava solo un’indiscrezione riportata da Dagospia ha trovato conferma nelle parole di Carlo Conti, che ha spiegato i motivi dietro alla decisione della rete. Secondo il conduttore, alla base della scelta ci sarebbe stata la mancanza di quel pizzico di conflittualità tra le protagoniste che avrebbe potuto accendere davvero lo show: “La loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco”, ha dichiarato.

Lo show, che ha esordito su Rai 1 sabato 22 marzo, aveva inizialmente catturato l’attenzione di circa 3 milioni di telespettatori, ma con il passare delle settimane gli ascolti sono scesi. Un calo probabilmente dovuto anche alla concorrenza agguerrita del sabato sera, Amici di Maria De Filippi, infatti, è entrato nella sua fase più calda, avvicinandosi alla finale e portando con sé un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

Veronica Maya parla del botox al viso

Tra le protagoniste Veronica Maya, questo weekend sarà ospite di Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio dove ha parlato del botox fatto poco prima di partecipare a Ne Vedremo Delle Belle. “Sui social hanno detto che ero un mostro, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna. Centinaia di messaggi di odio, solo perché avevo fatto una puntura sbagliata di botox!”, ha detto la showgirl scioccata dai commenti ricevuti durante la sua partecipazione al programma.

“Non pensavo che nel 2025 una donna dovesse giustificarsi per una puntura di botox. Hanno detto che avevo un sopracciglio più alto dell’altro, che ero sfigurata, piena di silicone. Un mostro, insomma. La verità? Mio marito, che è un bravo chirurgo plastico, mi ha fatto una punturina poco prima che iniziassi lo show. Il botox ha bisogno di un po’ di tempo per riassorbirsi, per questo si notava. Adesso va meglio, ma resta l’amarezza di osservare che alle donne non è consentito invecchiare”, ha detto ancora Veronica Maya.

“Ho 47 anni, sono una bella donna e una mamma, eppure quei messaggi d’odio mi hanno messo profondamente in crisi”, ha concluso. In questi giorni Veronica Maya aveva risposto a una utente che l’aveva accusata anche di essersi rifatta il naso. IN quella occasione la showgirl aveva voluto puntualizzare: “Il naso non c’entra nulla, ho sempre avuto questo. Il botox ahimè passerà“, la sua risposta.