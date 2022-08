“Perché hanno litigato”. Sonia Bruganelli e Flora Canto, amicizia rovinata: la verità è servita

Perché Bruganelli e Canto hanno litigato? Pochi giorni fa la moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip ha confermato la rottura dell’amicizia con l’attrice e moglie di Enrico Brignano. A scatenare il gossip proprio il particolare notato durante le nozze della coppia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non erano presenti alla cerimonia svolta lo scorso 30 luglio a Palo Laziale. Su Instagram i follower dell’opinionista del Grande Fratello Vip, confermata anche per la settima edizione che inizierà tra poco più di un mese, hanno chiesto il motivo della sua assenza alle nozze di Flora Canto e dell’attore e comico Enrico Brignano.





Perché Bruganelli e Canto hanno litigato

“Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme”, le aveva domandato un utente su Instagram. Sonia aveva dato una risposta lapidaria: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano”. Quel “siamo state” altro non è stata che un’ammissione candida del fatto che l’amicizia tra le due sia naufragata.

Poco tempo fa, Sonia Bruganelli aveva spiegato perché usa un aereo privato per viaggiare. “Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto – aveva detto la moglie di Bonolis lanciando una frecciatina all’ex amica -, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. A quel punto anche Flora Canto aveva risposto: “Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”.

Perché Bruganelli e Canto hanno litigato? Come scrive Blog Tivvù “secondo i bene informati la rottura tra le due avrebbe radici lontane. Si vocifera che nel 2020, durante il funerale di Gigi Proietti la moglie di Enrico Brignano avesse di proposito allontanato il marito da Paolo Bonolis per paura del Covid”.

