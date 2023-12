A poco dal secondo compleanno della figlia arriva anche il matrimonio: l’ex concorrente del Grande Fratello ha pronunciato il fatidico Sì. La notizia arriva da Instagram, dove la neo sposa ha condiviso con i follower una gallery del suo grande giorno. Le nozze in una location da sogno: sono state celebrate alle isole Fiji. “I’ll be yours forever, baby…“, ovvero “Sarò per sempre tua, piccolo…“, la didascalia del post che quindi arriva da lontano.

Anche lei vive lontano. Finita l’esperienza in tv, al reality show di Canale 5, non ha proseguito la strada nel mondo dello spettacolo. All’epoca 28enne, una volta uscita dalla famosa porta rossa, confessò che non avrebbe voluto replicare l’avventura sul piccolo schermo. Si è poi trasferita in Australia, dove attualmente lavora come digital marketing manager per un’azienda di moda, e ha conosciuto Bruno Gregianin.

Fiori d’arancio al Grande Fratello: l’ex concorrente ha detto Sì

E auguri a Sheila Capodanno, che ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Andrea Cocco e che ha visto tra i suoi protagonisti Guendalina Tavassi, Margherita Zanatta e Biagio D’Anelli per citare i più noti.

La giornalista napoletana oggi 41enne è stata eliminata dopo circa 8 settimane dall’inizio del reality, dove era stata definita la “moderna Bridget Jones”. Con il compagno e ora neo marito Bruno ha avuto una figlia, Stella, nata il 2 gennaio 2022.

Anche quel lieto evento era stato annunciato sui social. Dopo aver anticipato i festeggiamenti per l’arrivo di Stella con l’ormai noto Baby Shower, il secondo giorno del 2022 Sheila Capodanno ha pubblicato la prima fotografia della piccola. “Stanca ma felice di conoscerti mia piccola Stella. Benvenuta in questo mondo”, la didascalia.