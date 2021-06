Il principe Harry torna nel Regno Unito per il tributo alla principessa Diana, la mamma morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi che nel 2021 avrebbe compiuto 60 anni. Harry ha deciso di lasciare gli Stati Uniti solo per qualche giorno, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre. Non accompagnano Harry, la moglie Meghan Markle e i suoi due figli (Archi e Lilibet Diana).

Inevitabilmente Harry incontrerà il fratello William che aveva già visto in occasione dei funerali del nonno, il principe Filippo. Tra i due, dopo la Megxit, i rapporti non sono più idilliaci, ma inevitabilmente dovranno mettere da parte i dissapori anche perché sono loro ad aver commissionato la statua in onore della mamma. Inoltre stando a quanto riporta il Daily Mail, dovrebbe esserci anche Kate Middleton all’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana.

L’indiscrezione, che cita fonti di Palazzo, anche se per il momento da Kensington Palace non sono arrivate né conferme né smentite. Se il tutto venisse confermato, i tre si ritroverebbero insieme per la prima volta dopo il funerale del principe Filippo, quando avevano conversato amichevolmente e la duchessa di Cambridge era stata protagonista di un gesto davvero regale: mentre camminava in mezzo ai due fratelli, a un certo punto aveva rallentato il passo, lasciandoli finalmente da soli, l’uno accanto all’altro.





Nel frattempo Harry sta volando per tornare a Londra. Ma prima della sua partenza è scattato l’allarme per la sicurezza all’interno dell’aeroporto di Los Angeles. È sempre il Daily Mail che riporta la notizia: sarebbe avvenuto un inseguimento che ha costretto la chiusura delle due piste. Il tutto sarebbe accaduto nel momento in cui il principe Harry stava approdando all’aeroporto a bordo di un SUV Cadillac nero (foto Daily Mail). Pare che un’auto si sia schiantata contro il perimetro della recinzione della struttura. Colui che guidava il mezzo sarebbe poi stato inseguito dalla polizia.

In tutto si sarebbero posizionate ben 20 auto delle forze dell’ordine fuori da una pista dell’aeroporto. Al momento, non è chiaro il motivo per cui questo individuo si sia schiantato contro la recinzione. Ciò che è stato reso noto è che l’uomo è stato arrestato e che non ci sono stati feriti. Pertanto, il principe Harry ha avuto modo di prendere il suo volo per Londra senza problemi.