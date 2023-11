Momenti da dimenticare per Carlo Verdone, che ha avuto tanta paura a causa di un episodio choc che ha raccontato nelle ultime ore in televisione. L’attore è stato ospite nel programma A cena da Maria Latella, in onda su Sky, e qui si è soffermato su un episodio che lo ha visto direttamente coinvolto. Ha seriamente rischiato di avere conseguenze fisiche notevoli, se non avesse avuto la tempestività di reagire con un determinato comportamento.

Veramente incredibile e grave quanto successo a Carlo Verdone, il quale non solo ha confidato di aver avuto paura ma ha anche posto l’accento su alcuni problemi di sicurezza che attanagliano una delle città più importanti in Italia. Tra l’altro questa rivelazione, come ricordato dal sito Today, è sopraggiunta a pochi giorni di distanza da un racconto di Flavio Briatore, che aveva fatto i conti con una situazione simile.

Leggi anche: “Sapete che mi è successo?”. Flavio Briatore, choc in pieno centro: “Non se ne può più”





Carlo Verdone, tanta paura: il fatto choc

Nel corso della sua ospitata nella trasmissione di Sky, Carlo Verdone ha spiegato le ragioni della sua paura improvvisa, seguita da una frenetica corsa per scongiurare pericoli per la sua incolumità. Infatti, si trovava alla stazione di Milano quando ha rischiato veramente grosso: “Alla stazione di Milano ho preso l’ultimo treno per Roma ed effettivamente io mi sono messo un attimo paura, più paura che a quella di Roma, che è tutto dire”.

Quindii, l’attore ha aggiunto i dettagli di un tentativo di aggressione a suo carico: “C’erano due che si stavano massacrando a bottigliate, con le ferite addosso intorno alle otto di sera, ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia rotta e mi urlava cose in una lingua che non capivo. Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro“.

Infine, Verdone ha concluso così il suo intervento nel programma A cena da Maria Latella: “Non lo so che sta succedendo, è molto difficile, ogni città ha i problemi suoi. Evidentemente molti senzatetto che vivono in stazione, dove c’è grande smercio di droga, hanno fatto collassare tutto“.