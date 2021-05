Pauline Ducruet ha 27 anni e non è poi così diversa dalla maggior parte dei giovani imprenditori di questi tempi. Dopo il college, ha rimbalzato un sacco di lavori dopo una serie di stage ed è arrivata al punto in cui era pronta a lanciare la propria attività, trascorrendo così due anni a rimetterla in piedi. Poi è stata accolta con i venti improvvisi e forti della pandemia.

C’è da dire che la maggior parte degli imprenditori non ha il background familiare di Pauline Ducruet. Nata e cresciuta a Monaco, la Ducruet è una nipote di Grace Kelly tramite sua madre, la principessa Stéphanie di Monaco. Membro della famiglia reale monegasca, suo zio è il monarca regnante, il principe Alberto II di Monaco, ed è sedicesima nella discendenza per il trono.

A ogni evento del Principato, la rampolla monegasca conquista i riflettori: per la sua bellezza, ereditata dalla mamma ma anche per il suo savoir-faire. Ma anche per la radiosità regalatale dall’amore. Pauline Ducruet e Maxime Giaccardi sono innamorati da morire e non perdono occasione per dimostrarlo. La figlia 27enne di Stephanie di Monaco e il fidanzato oramai storico, hanno presenziato al tradizionale gala di beneficenza monegasco Amber Lounge.





L’amore allo stato puro: tanti, tantissimi baci, sguardi d’amore e dolcezze. Favolosa, alla moda e super innamorata, questo il ritratto di Pauline Ducruet. Al gala organizzato ogni anno a margine del Grand Prix di Monaco, in cui ricordiamo che la grande assente è stata Charlene Wittstock, Pauline è stata la protagonista indiscussa. E noi adesso vi sveliamo il motivo di cotanta energia positiva e lucentezza.

Pauline Ducruet è bella da matti, grazie alla sua meravigliosa mamma Stephanie, a cui somiglia sempre ogni giorno di più. Ha anche un look mozzafiato, in questa occasione rappresentato da un tailleur di seta giallo oro. Poi l’amore della sua vita al suo fianco, il suo adorato Maxime. Erano conoscenti da tantissimi anni e dopo una grande amicizia, è scoppiato l’amore.