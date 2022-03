Patty Pravo, icona della musica italiana, 74 anni di fascino e con il cuore libero. Gordon Angus Faggetter, Franco Baldieri, John Edward Johnson, Paul Jeffery, Paul Martinez, Riccardo Fogli, questi i nomi degli uomini che hanno saputo fare breccia nel cuore della cantante, una delle donne più amate e corteggiate di sempre.

“Per onestà, agli uomini che ho amato ho mostrato sempre il peggio di me, così da evitare brutte fregature”, afferma ironica Patty a proposito dei grandi amori che hanno costellato la sua vita privata: “Ho un carattere importante, mi sono anche piuttosto addolcita: la pandemia mi ha cambiata. In meglio, chieda a Simone, il mio braccio destro”.





Un uomo non è mai andato via dalla sua vita, ed è Simone Folco. Tra di loro 44 anni di differenza. Ecco chi è l’assistente personale di Patty Pravo. Classe 1992, il “braccio destro” della cantante come è solita definirlo. Simone Folco non ha mai abbandonato Patty nel corso degli anni, nelle vesti di prezioso consigliere, dal look alla vita privata.

Un amico, forse è riduttivo, perchè come affermato da Patty il suo assistente rappresenta anche un lato “accudente” nei suoi riguardi: “E’ il contrario, è lui che la esercita su di me, tendendo a bada il mio temperamento”.

Per questi motivi Simone e Patty sembrano essere legati da un legame che va al di là di una semplice definizione in termini di affetto e amicizia. Secondo quanto rivelato dalla cantante, tra i due esisterebbe una vera e propria “affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”.

