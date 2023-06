Papà per la settima volta. Il super vip ha festeggiato il lieto evento domenica 18 giugno 2023 annunciandolo con un post su Instagram condiviso con la giovane e bellissima moglie. Non hanno rivelato il sesso e nemmeno il nome del primo bebè insieme ma la data di nascita resterà ben impressa a tutti: il piccolo (o piccola) è nato nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia la Festa del Papà. “Il tempismo di Dio è sempre perfetto”, scrive infatti il noto cantante a corredo di una foto della coppia con il neonato in braccio.

Anche la notizia della gravidanza era stata data dalla coppia vip in un giorno particolare. Quello di San Valentino, dunque poco dopo il loro matrimonio, con uno scatto in cui la modella ed ex Miss Universo appare evidentemente in dolce attesa. “Il miglior regalo di San Valentino di sempre. Grazie Dio per questa benedizione così grande nella nostra vita” avevano scritto i due futuri genitori sotto la foto delle loro mani, unite, appoggiate sul pancino di lei già pronunciato.

Papà per la settima volta: nato il figlio del cantante

E infatti il parto è arrivato domenica 18 giugno 2023, quando è nato il primo figlio di Marc Anthony e della moglie Nadia Ferreira. Primo con l’attuale moglie, ma settimo in generale. Dalla relazione con Debbie Rosato nel 1994 sono infatti nati Ariana e Chase, nel 2000 ha poi sposato Dayana Torres dalla quale ha avuto altri due figli, Christian e Ryan.

Nel 2008 dal matrimonio con Jennifer Lopez il cantante statunitense, 54 anni, è diventato papà dei gemelli Max e Emme. La relazione con Nadia Ferreira, 23 anni, è diventata nota nel 2022, prima che entrambi confermassero la relazione con un selfie condiviso su Instagram. A meno di un anno da quel momento, poi, l’annuncio delle nozze.

Il matrimonio, il quarto per Marc Anthony, è stato celebrato a Miami lo scorso 28 gennaio e lei era già in dolce attesa. Anche nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram non sembravano poi così evidenti le sue rotondità. Tra gli invitati vip alle nozze c’erano Victoria e David Beckham e l’attrice Salma Hayek.