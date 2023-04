Papà vip per la prima volta. Ma questa volta l’annuncio non arriva dai canali social dei neo genitori, come ormai è di prassi nel mondo dello spettacolo e non. A dare la la lieta notizia ci ha pensato il Daily Mail, che nelle scorse ore ha pubblicato alcune fotografie che ritraggono la coppia a passeggio con una carrozzina per le strade di New York. Usciti questi scatti, è arrivata la conferma da parte del portavoce dell’attore.

Non stupisce tanta riservatezza. Il neo papà vip non ha nemmeno un account social ufficiale, così come la sua compagna. E non aveva confermato nemmeno la notizia della gravidanza, uscita solo a marzo scorso. In quell’occasione una fonte vicina all’attore aveva dichiarato al Daily Mail, primo a diffondere la notizia, come lui fosse molto entusiasta di diventare genitore.

Papà vip per la prima volta: le foto con la carrozzina

“Il suo rapporto con Erin è davvero speciale e tutti pensano che saranno dei genitori fantastici”, aveva detto la fonte al Daily mail. E un’altra voce ma al Mirror aveva aggiunto: “Non vedono l’ora di diventare una famiglia”. La coppia in questione che ora ha dato il benvenuto al primo erede è quella composta da Daniel Radcliffe, volto di Harry Potter, ed Erin Darke.

Insieme da oltre 10 anni, i neo mamma e papà vip (rispettivamente 38 e 33 anni) si sono conosciuti sul set di Kill Your Darlings e da quel momento non si sono più lasciati. Ma hanno sempre condotto una vita molto riservata e lontano dai riflettori.

“Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno. Ci piace decisamente lavorare insieme, ma non è una cosa che vogliamo fare sempre”, aveva detto Daniel Radcliffe in un’intervista rilasciata alla rivista People lo scorso anno. Nemmeno a dirlo, nome e sesso del bebè non sono dati da sapere.