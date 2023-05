Papà per la quarta volta. A 83 anni. E tra pochissimo tempo a quanto dicono, perché la giovane fidanzata del divo, 29 anni e una relazione con altro famosissimo alle spalle, è già incinta di 8 mesi. Finora però la futura mamma, che è una produttrice cinematografica anche se è saltata in cima alle cronache rosa come “fidanzata di” aveva tenuto la notizia riservatissima. Ad annunciare la gravidanza è stato infatti il sito Tmz e la notizia è stata poi confermata da persone vicine alla star di Hollywood.

La coppia, che come detto presto accoglierà un bebè di cui non si conosce ancora il sesso, è legata da poco più di un anno ma l’idea di avere un figlio insieme pare l’abbiano maturata a stretto giro. Per lui, futuro papà super vip, è in arrivo il quarto figlio. Gli altri tre Al Pacino li hai avuti da due donne diverse. La primogenita Julie Marie è infatti nata nel 1989 dalla relazione con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant.

Papà super vip per la quarta volta a 83 anni

Poi sono arrivati Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dall’attrice Beverly D’Angelo, con cui l’attore ha avuto una storia d’amore durata 6 anni, dal ’97 al 2003. Dopo aver archiviato la relazione con l’attrice Meital Dohan, non troppo tempo fa l’incontro con Noor Alfallah, che prima di Al Pacino aveva avuto una relazione con Mick Jagger.

Non solo. Oltre al cantante dei Rolling Stones tra gli ex famosi della bella produttrice cinematografica ora in dolce attesa anche il miliardario Nicolas Berggruen. In passato è stata anche beccata a Los Angeles con Clint Eastwood, che però ha sempre definito “un amico di famiglia”.

“Al Pacino e Noor Alfallah hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Vanno molto d’accordo e la differenza di età (53 gli anni che intercorrono tra i due, ndr) non sembra essere un problema, anche se è più vecchio di suo padre”, ha spifferato una fonte a Page Six. Nel frattempo anche il migliore amico dell’attore, Robert De Niro, ha recentemente accolto il suo settimo figlio con la fidanzata Tiffany Chen.