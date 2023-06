“È nato e si sa anche il nome”: Il super vip di nuovo papà a 83 anni: fiocco celeste per lui e la compagna, 29

Papà a 83 anni, è nato il figlio del super vip. La notizia della gravidanza della giovane compagna (ha 29 anni) aveva fatto il giro del mondo a fine marzo scorso, quando gli ora genitori l’hanno resa nota. Notizia che aveva colto tutti di sorpresa, vista l’età e la relazione tanto fresca con lei, che al contrario di lui, che ha già 3 figli, è diventata mamma per la prima volta. Stanno insieme da poco più di anno e quando hanno confermato l’arrivo del bebè la produttrice cinematografica era infatti già all’ottavo mese.

Secondo un’indiscrezione pubblicata dal sito TMZ, il primo tra l’altro a lanciare lo scoop sul quarto figlio in arrivo, l’attore avrebbe richiesto un test di paternità dopo avere appreso la notizia della gravidanza della compagna. Pare che il divo fosse convinto di non potere avere altri figli e per questo motivo la scoperta lo avrebbe destabilizzato sulle prime. Ma lesame, cui Noor Alfallah si è sottoposta durante la gravidanza ha dimostrato inequivocabilmente che il bambino è il suo.

Papà a 83 anni, nato il quarto figlio: è un maschietto

E ora Al Pacino è diventato papà per la quarta volta. È nato il bambino che il divo appettava dalla compagna Noor Alfallah, 29 anni ed ex fidanzata di Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones. Gli altri 3 figli li hai avuti da due donne diverse. La primogenita Julie Marie è infatti nata nel 1989 dalla relazione con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant.

Poi sono arrivati Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dall’attrice Beverly D’Angelo, con cui Al Pacino ha avuto una storia d’amore durata 6 anni, dal ’97 al 2003. E ora un fiocco azzurro: stando a una dichiarazione resa da un rappresentante della coppia, l’ultimo arrivato si chiama Roman Pacino.

Al Pacino and his caretaker named their son Roman Pacino—it’s actually a good name. It fits pic.twitter.com/2Q8Goxogu0 — Meech (@MediumSizeMeech) June 15, 2023

La voce è iniziata a circolare dopo una paparazzata della coppia con un seggiolino in auto. Poi un portavoce dell’attore e della compagna ha ufficializzato la notizia della nascita con una dichiarazione rilasciata al Daily Mail: “Confermo che Al Pacino e Noor Alfallah hanno dato il benvenuto a un figlio, il cui nome è Roman Pacino”, ha fatto sapere confermando le indiscrezioni.