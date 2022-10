Paolo Bonolis nonno per la seconda volta: è nato Sebastiano, il figlio di Stefano primogenito del conduttore televisivo. L’annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri con un post su Instagram. “Welcome to the world my new best friend. Sebastiano Silvio born 10/21/22 11 pounds 5 ounces. / Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22 5.1 chilogrammi”, scrive Stefano al massimo della gioia. Per Paolo Bonolis si tratta del secondo nipote. Nel 2020 infatti era nato Theodore, il figlio della secondogenita Martina nata, come Stefano, dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller durato dal 1983 al 1988.

Una gioia per tutta la famiglia. Nelle ore precedenti la nascita di Sebastian infatti a parlare era stata Sonia Bruganelli con un messaggio che arrivava dritto al cuore. Postando una fato di Stefano scriveva: “Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini. Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta”.

Leggi anche: “Un sogno che si realizza”. Davide Bonolis orgoglio di papà Paolo e mamma Sonia. Notizia top





Paolo Bonolis nonno per la seconda volta: chi è Stefano, il papà di Sebastiano



Un gesto, quello di Sonia, molto affettuoso sia nei riguardi di Stefano e della moglie Candice Hansen ma anche nei riguardi di Paolo Bonolis. “Che bello!”, Splendide parole”, alcuni commenti dei fan. A differenza del padre Stefano ha scelto una vita lontana dalla tv e dal mondo dello spettacolo. A quanto si apprende vive a New York insieme alla moglie Candice.



Scelta identica a quella della sorella Martina che ha scelto di vivere nella Grande Mela dove lavora come psicoterapeuta e attrice teatrale. Poco sappiamo della vita privata e lavorativa di Stefano. A raccontare alcuni dettagli del matrimonio ci aveva pensato invece Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis lo aveva fatto davanti alle telecamere di Verissimo. “Paolo era emozionatissimo e lo erano tutti perché il primo figlio che si sposa. Stefano, l’ho conosciuto che aveva 12 anni”.



E ancora: “È stato emozionante il rapporto con i fratelli, erano tutti lì, il nostro maschio ha fatto da testimone, è stata un’unione di famiglie bella”. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fanno coppia dal 1997. Il loro matrimonio risale a cinque anni più tardi. Dall’unione con l’attuale opinionista del GF Vip 7 sono nati 3 figli: : Silvia, Davide e Adele.

“Ma che bello!”. Paolo Bonolis nonno bis e a sorpresa arriva il gesto di Sonia Bruganelli