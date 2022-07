“L’addio in ospedale”. Paolo Belli, gravissimo lutto in famiglia: per lui il giorno più triste

Paolo Belli in lutto. Il cantautore e conduttore televisivo è stato colto da una bruttissima notizia, una grave perdita che ha coinvolto la sua famiglia. Da parte sua non sono ancora arrivate considerazioni, ma indubbiamente è uno dei momenti più difficili della sua vita e probabilmente non ha ancora la forza di reagire pubblicamente a questa situazione. Colei che è deceduta era tra l’altro anche molto apprezzata a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, anche se lei era nata in provincia di Modena.

Paolo Belli in lutto.





Paolo Belli in lutto per la morte della madre

Paolo Belli, lutto in famiglia per l’artista. A perdere la vita è stata sua madre Pierina Rivi, scomparsa all’età di 81 anni all’interno dell’ospedale del comune di Scandiano. Stando a quanto scritto dal sito Reggio Online, il suo stato di salute aveva subito un peggioramento ed era stata quindi trasferita nel nosocomio, dove ha esalato l’ultimo respiro. La donna viveva a Salvaterra ed era nota per essere una straordinaria cuoca. Lui tra l’altro si era soffermato sulle doti culinarie della madre, nel corso di Ballando con le stelle.

La mamma di Paolo Belli era specializzata nella preparazione di piatti del suo territorio di origine e ha svolto anche delle attività nel mondo della politica. Ritornando a Ballando con le stelle, il cantautore fece vedere delle immagini riguardanti i cappelletti preparati dalla donna. Aveva infatti lavorato come fornaia col marito e a piangerla ora, oltre a Paolo, ci sono l’altro figlio Tiziano e i suoi quattro nipoti. A dirle addio anche il parlamentare del Partito Democratico, Andrea Rossi: “Non ti ho mai vista arrabbiata, quanto ci mancherai”.

La celebrazione dei funerali di Pierina Rivi, mamma di Paolo Belli, avrà luogo giovedì 7 luglio con inizio alle 11.30 dalla camera ardente dell’ospedale. Poi il corteo funebre raggiungerà il cimitero e successivamente ci sarà la cremazione del cadavere. La signora era anche una storica volontaria della Festa dell’Unità della sinistra e sono davvero in moltissimi a sentirne già la sua mancanza.

