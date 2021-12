Era il 15 agosto del 1993, quella data Paola Turci non la dimenticherà mai. È il giorno in cui la sua vita è cambiata: infatti è stata vittima di un incidente che le ha modificato i lineamenti del viso. In una intervista concessa a Mara Venier ha ripercorso quei momenti drammatici spiegando nei minimi dettagli che -in quella particolare circostanza- perse il controllo dell’auto mentre guidava sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, per via di un momento di distrazione: “C’era già il cellulare, era il ’93. Aspettavo una telefonata di mio padre che non arrivava”.

“Allora ho pensato ‘magari il cellulare si è staccato dallo spinotto’ e allora ho guardato a lungo… e non ho più guardato la strada. Mi sentivo così sicura di me stessa. Quasi invincibile. Invece ho perso il controllo della macchina…”. A causa delle ferite riportate, le sono stati applicati circa cento punti di sutura e in seguito si è sottoposta a 13 interventi sul volto, 12 dei quali all’occhio destro.

Da quel tragico incidente ha saputo rialzarsi, ha proseguito la sua carriere che la deve ancora oggi una delle protagoniste della musica italiana. Paola Turci ormai non si nasconde più e mostra il suo volto e le sue cicatrici. Lo ha fatto con una foto condivisa sui social in cui augura suoi fan buone feste insieme alle due nipoti, Bianca e Margherita, figlie della sorella Francesca, con cui da sempre ha un legame speciale. La cantante non cela più i segni sul viso causati dal grave incidente di cui fu vittima il 15 agosto del 1993: li ha nascosti per molto tempo, poi li ha accettati, fanno parte di lei e della sua storia.





A causa di quell’esperienza traumatica ha vissuto un periodo di grande sconforto, ma adesso ha capito che accettarsi per quello che si è, è lo strumento migliore per superare ogni difficoltà. Da qui la canzone che ha portato al Festival di Sanremo del 2017, Fatti bella per te, con la quale vuole dimostrare che “una cicatrice, più ne parli e più sparisce”.

La cantante ha raccontato poi che per molto tempo tutto si era fermato a quel terribile momento. Temeva di mostrare i segni e le cicatrici che portava sul volto, ma adesso le cose sono cambiate: “Lavoro su me stessa e mostro i miei difetti in un libro per liberarmi di questa paura che avevo di mostrare la parte più fragile di me. In questi anni tutti gli occhi degli altri erano perfetti e per me era straordinaria questa normalità”.